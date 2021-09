Felipe Neto pode ajudar Botafogo a contratar Rafael, lateral ex-Manchester United?

Lateral com passagens em gigantes da Europa está sem clube e entrou na mira do Glorioso

O lateral brasileiro Rafael, com passagens por Manchester United, Lyon e Basaksehir, pode ser o novo reforço do Botafogo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Jorge Braga, CEO do Fogão, confirmou que há negociação com o jogador de 31 anos, que atualmente está sem clube, e afirmou que o clube estuda formas para viabilizar a contratação.

“Entendemos ser importante apresentar nova atualização ao torcedor sobre as negociações com o lateral-direito Rafael. O Botafogo está muito impactado com o entusiasmo, a paixão e o sonho do jogador de vestir a camisa alvinegra, além de ser um atleta de altíssimo nível e que tem muito a agregar dentro e fora de campo.

Desde o início das negociações, estamos realizando internamente uma série de simulações financeiras, estudando modelos e projetando cenários.

Já externei ao presidente e demais diretores meu entusiasmo com esta contratação, desde que isso não faça o clube andar para trás em suas premissas de honrar dívidas e compromissos”, disse Jorge em comunicado oficial.

O CEO ainda cita um possível formato de contratação com doações da torcida ou ajuda de torcedores ilustres. Nas redes sociais, o nome do YouTuber e empresário Felipe Neto foi citado como um dos possíveis nomes a facilitar a chegada do lateral.

Irmão gêmeo do também lateral Fábio, que atualmente joga pelo Nantes (FRA), Rafael e o irmão nunca esconderam a torcida pelo Fogão, e já inclusive compartilharam fotos de criança usando a camisa do time.