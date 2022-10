Felipão alerta para gols que Athletico sofre no começo do jogo

Zaga atleticana volta a falhar, e treinador tenta corrigir antes da final da Libertadores

Começar o jogo atrás no marcador é um problema que nenhum treinador deseja. Luiz Felipe Scolari não esconde sua preocupação com uma rotina que o Athletico tem enfrentado nos últimos jogos. Em 14 jogos, foram 10 gols na etapa inicial, sendo seis bem no começo da partida. Foi assim diante do Red Bull Bragantino, que venceu o Athletico no último sábado, por 4 a 2. Logo aos 5 minutos, após uma falha de marcação, Eric Ramires fez o primeiro do Massa Bruta.

"Isso muda tudo (sair atrás no placar), faz com que a equipe corra diferente, não se posicione corretamente... Estamos perdendo para nós mesmos", disse Felipão.

O treinador ainda espera corrigir falhas defensivas nos próximos dias antes da final da Libertadores contra o Flamengo, dia 29, em Guayaquil, no Equador.

"Foram erros técnicos. Erros na formação da barreira. Foram erros em que dois jogadores foram na mesma bola no primeiro gol. Foram erros técnicos, e esses erros a gente só corrige mostrando e trabalhando na semana", disse o treinador avaliando as falhas diante do Red Bull Bragantino.

Com 51 pontos, na sexta colocação, após a classificação à final da Libertadores, o Furacão disputou 24 pontos nos últimos oito jogos e somou apenas nove pontos. Um desempenho bem abaixo do esperado pelo clube.

"Não conseguimos os resultados que pretendíamos. Era para termos mais três, quatro ou cinco pontos e nós não conseguimos, perdemos", afirmou Felipão.

Agora o Furacão volta a campo terça-feira, quando recebe o Palmeiras, às 21h45, na Arena. Para esse confronto, Felipão deve colocar um time alternativo. Fernandinho volta de suspensão automática, mas deve começar no banco de reservas, assim como outros titulares.