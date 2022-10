Final da Libertadores 2022: que horas é, times, data, estádio, premiação e mais da decisão

A decisão será entre dois brasileiros pelo terceiro ano consecutivo; veja tudo sobre a grande final

A Copa Libertadores 2022 chega ao final neste sábado: Athletico-PR e Flamengo vão definir quem fica com a "glória eterna". Essa será a terceira final consecutiva entre brasileiros, e o time carioca faz sua segunda decisão seguida (no ano passado, perdeu para o Palmeiras), além de ser a terceira final em quatro anos, já que venceu o River Plate em 2019.

O Athletico-PR, por sua vez, está em sua segunda final de Libertadores na história, buscando o título inédito (perdeu para o São Paulo em 2005). A equipe paranaense chega credenciada por ter eliminado nas semifinais justamente o atual bicampeão Palmeiras, fazendo 3 a 2 no placar agregado. Se o Furacão passou com emoção, o Flamengo quase não sofreu na semi: venceu o Vélez Sarsfield pelo placar agregado de 6 a 1, incluindo uma goleada por 4 a 0 fora de casa.

Athletico e Flamengo chegam à final de uma edição em que o Brasil teve nove times dos 47 que iniciaram a disputa. O Fluminense ficou pelo caminho ainda na pré-Libertadores; o América-MG e o Red Bull Bragantino caíram na fase de grupos; o Fortaleza foi eliminado nas oitavas de final; Corinthians e Atlético-MG caíram nas quartas de final, e o Palmeiras se despediu na semifinal.

Agora que a final está próxima, a GOAL te mostra tudo que você precisa saber sobre a esperada decisão da Copa Libertadores da América 2022.

Quando e onde será disputada a final da Libertadores de 2022?

A grande final, decidida em jogo único, será realizada neste sábado, dia 29 de outubro. O Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, será a sede da finalíssima da edição de 2022 do principal torneio sul-americano de clubes. A partida começa às 17h (horário de Brasília).

A escolha do local foi feita pela Conmebol no início da temporada. A final do torneio é disputada em partida única desde 2019. A decisão foi tomada depois que torcedores apedrejaram o ônibus do Boca Juniors na final contra o River Plate, na Argentina, na edição de 2018.

Palco da final deste ano, o Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, tem capacidade para 59 mil torcedores e foi inaugurado em 27 de dezembro de 1987. Hoje, é a maior arena para torcedores no Equador, conhecido como a casa do Barcelona de Guayaquil.

Qual é o valor da premiação para o campeão e para o vice-campeão da Libertadores 2022?

Além da cobiçada taça, vencer a Copa Libertadores da América também dá um bom retorno financeiro aos times, que já acumularam valores polpudos de premiação ao longo de toda a competição.

Athletico e Flamengo, por chegarem à grande final, já garantiram US$ 6 milhões (R$ 31 milhões), valor pago ao vice-campeão. No entanto, o que está em jogo é a generosa quantia de US$ 16 milhões (R$ 82,7 milhões) destinada ao campeão, US$ 1 milhão a mais do que na edição (o campeão ainda leva o acumulado nas fases anteriores).

Onde assistir à final da Libertadores 2022?

São várias opções para o torcedor que quiser assistir à decisão pela televisão. O SBT é quem vai fazer a transmissão na TV aberta, enquanto a ESPN exibirá o jogo na TV paga (por assinatura). Ainda pela televisão, a Conmebol TV, canal disponível apenas em algumas operadoras, também vai transmitir, enquanto, pela internet, a opção para ver a finalíssima é o Star+, serviço de streaming do Grupo Disney.

A dica pra quem procura uma segunda tela é acompanhar a cobertura em tempo real da GOAL, que irá trazer toda a repercussão pré, durante e após o jogo no site e também nas redes sociais:

Como o Athletico chegou à final

A campanha do Athletico na Libertadores 2022

Com apenas duas derrotas na competição, o Athletico encerrou em segundo lugar do grupo B, com 10 pontos. Até o momento, foram seis vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Caracas 0 x 0 Athletico-PR - 5 de abril de 2022

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest - 14 de abril de 2022

Libertad 1 x 0 Athletico-PR - 26 de abril de 2022

The Strongest 5 x 0 Athletico-PR - 3 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 0 Libertad - 18 de maio de 2022

Athletico-PR 5 x 1 Caracas - 26 de maio de 2022

Athletico-PR 2 x 1 Libertad - 28 de junho de 2022

Libertad 1 x 1 Athletico-PR - 5 de julho de 2022

Athletico-PR 0 x 0 Estudiantes - 4 de agosto de 2022

Estudiantes 0 x 1 Athletico-PR - 11 de agosto de 2022

Athletico-PR 1 x 0 Palmeiras - 30 de agosto de 2022

Palmeiras 2 x 2 Athletico-PR - 6 de setembro de 2022

Como o Flamengo chegou à final

A campanha do Flamengo na Libertadores 2022

A campanha do Flamengo na Copa Libertadores foi arrebatadora. Grandes goleadas, vitórias esmagadoras e bonitos gols. O time foi o primeiro colocado no grupo G, com 16 pontos. Até o momento, foram 11 vitórias, um empate e nenhuma derrota.

Sporting Cristal 0 x 2 Flamengo - 5 de abril de 2022

Flamengo 3 x 1 Talleres - 12 de abril de 2022

Universidad Católica 2 x 3 Flamengo - 28 de abril de 2022

Talleres 2 x 2 Flamengo - 4 de maio de 2022

Flamengo 3 x 0 Universidad Católica - 17 de maio de 2022

Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal - 24 de maio de 2022

Tolima 0 x 1 Flamengo - 29 de junho de 2022

Flamengo 7 x 1 Tolima - 6 de julho de 2022

Corinthians 0 x 2 Flamengo - 2 de agosto de 2022

Flamengo 1 x 0 Corinthians - 9 de agosto de 2022

Vélez Sarsfield 0 x 4 Flamengo - 31 de agosto de 2022

Flamengo 2 x 1 Vélez Sarsfield - 7 de setembro de 2022

Como comprar e quanto custam os ingressos para a final da Libertadores entre Flamengo e Athletico?

Os ingressos para a final terão os seguintes valores: para as regiões norte e sul, destinadas apenas aos torcedores de Athletico e Flamengo, custarão 142 dólares (cerca de R$ 745); enquanto a região verde, onde o público local pode frequentar, atinge um preço de 245 dólares (aproximadamente R$ 1 282,50 mil).

Os torcedores podem adquirir os ingressos no site da Conmebol (clique aqui). Vale destacar que, para realizar a viagem até o local, há um valor adicional. Ou seja, o valor destacado no tópico acima inclui apenas o ingresso da partida, e a Conmebol oferece apenas a venda dos bilhetes para ver o confronto.