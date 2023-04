Falta do goleiro fora da área é cartão vermelho? O que diz a regra?

A chance de um arqueiro ser expulso se fizer falta longe de sua meta é grande no futebol

O goleiro de futebol já foi um personagem quase que absolutamente preso nas cercanias de sua área, mas as últimas décadas cortaram estas amarras. Arqueiros participam cada vez mais das jogadas, mas também saem de seus domínios com a responsabilidade de afastarem o perigo. E aí se expõem a uma chance de serem expulsos de campo, uma vez que costumam ser o último homem a evitar uma chance clara do adversário. Mas é sempre que uma falta de goleiro, fora da área, vem acompanhada com um cartão vermelho?

A resposta rápida é: não. Não há, na letra da regra, algo tão específico assim, mas acontece uma situação específica que aumenta as chances de uma falta feita por um goleiro, ainda que fora de sua área, acarrete em expulsão direta. Pois se o arqueiro é o jogador mais recuado de sua equipe, a tendência é que esta falta impeça uma oportunidade clara de gol. E é aí que entra a regra.

Um jogador de futebol é expulso, ou ao menos deveria ser, caso uma falta sua impeça o adversário em “situação clara de gol”. E que situação é esta? Geralmente é quando o atleta em questão está com o gol aberto em sua frente ou cara-a-cara com o goleiro adversário. Portanto, se um atacante estiver no mano a mano com o goleiro adversário e sofrer uma falta mais violenta fora da área, existe grandes chances de ser expulso.