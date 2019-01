Falta de alternativa faz Klopp repensar postura do Liverpool na janela de transferências

Com a falta de alternativas no elenco, segundo Klopp, o treinador poderá ser forçado a improvisar nos esquemas táticos da equipe

Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (21), Jurgen Klopp insinuou que o Liverpool precisará entrar no mercado de transferências na busca de reforços para o setor defensivo. Sem alternativas no elenco, o treinador demonstrou preocupação.

Autorizado pelos Reds a deixar o time para atuar no Bournemouth, Nathaniel Clyne se tornou ausência pontual no elenco inglês, e Klopp comentou sobre a saída do jogador: “Eu posso imaginar o que as pessoas pensam sobre essa situação, mas você tem que tomar decisões em momentos em que as decisões estão na mesa. É por isso que Clyney não está mais aqui. Naquele momento, tivemos muitas opções e agora não temos”.



O treinador aproveitou para ressaltar a preocupação sobre a lesão de Trent e o tempo de retorno do jogador aos gramados: "Trent sofreu uma lesão e é grave, mas não tão grave. Ele voltará cedo, mas não sei se é cedo o suficiente para o próximo jogo. Talvez o jogo depois do West Ham".

Sem opções no elenco, Klopp precisou improvisar Roberto Firmino na lateral direita durante a vitória do Liverpool, por 4 a 3, contra o Crystal Palace, porém, o treinador admitiu não ter sido “a solução perita”.

“Foi uma surpresa, claro, mas tivemos que reagir bem rápido e Bobby estava no meio-campo quando começou a jogar, pelo menos me lembrei disso, mas claro, é difícil”, finalizou.