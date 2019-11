Fabinho fez valer plano de Klopp e Mané respondeu Guardiola

Os dois jogadores foram decisivos na vitória por 3 a 1 do Liverpool sobre o Manchester City, pela 12ª rodada da Premier League

No final de outubro, Jurgen Klopp exaltou a importância de Fabinho para o meio-campo do e, em meio à grande sequência de jogos do brasileiro, prometeu que encontraria um espaço de tempo para lhe dar uma folga no insano calendário de jogos feitos pelo campeão europeu.

Este descanso não poderia ter sido mais bem calculado: Klopp poupou o camisa 3 no duelo contra o , no fim de semana passado. Se recebesse um cartão naquele duelo, Fabinho estaria suspenso para o sempre decisivo encontro contra o .

Neste domingo (10), foi justamente de Fabinho o gol que abriu o caminho para uma vitória de 3 a 1 que deixou os Reds ainda mais isolados na liderança da Premier League: são oito pontos de vantagem para e , além de nove a mais em relação ao City.

Apesar das polêmicas que envolveram a origem do gol, Fabinho mostrou que o plano de Klopp para garantir a sua presença contra o City foi perfeito.

Uma outra polêmica que fez parte do encontro começou antes de a bola rolar, quando Guardiola acusou Sadio Mané de ser um “mergulhador de áreas”, criticando a facilidade com a qual o senegalês busca pênaltis. Mané respondeu fora de campo e também nos gramados.

Mohamed Salah já havia feito o 2 a 0, mas Sadio Mané continuava levando bastante perigo para a defesa dos Citizens. No início do segundo tempo fez, de cabeça, o terceiro e praticamente garantiu a vitória.

Além de ter feito o gol, Mané deixou o jogo como jogador que mais efetuou desarmes: foram quatro! Decisivo no ataque e na defesa, sem ter se jogado na área.