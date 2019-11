Fabinho faz golaço após lance polêmico sem o VAR em Liverpool x City

Meia mandou um chutaço de fora da área e abriu o placar para os Reds; Antes, houve toques de mão dentro em ataque Citizen

O vai vencendo o por 2 a 0, no Anfield, em clássico válido pela 12ª rodada da Premier League. E o brasileiro Fabinho foi o responsável por abrir o placar em um dos lances mais polêmicos envolvendo o VAR (ou a ausência dele) na .

Tudo começou com um cruzamento vindo da direita, em que Bernardo Silva se atirou na bola, e tocou de leve com o braço esquerdo na bola, que foi divida por Arnold e Aguero, chegando a tocar também no braço do defensor dos Reds.

A arbitragem mandou o jogo seguir e, na sequência, Fabinho, que nada tinha a ver com a história, mandou um chutaço de fora da área para abrir o placar. Confira: