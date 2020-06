Fabinho faz seu jogo inesquecível pelo Liverpool, que goleia o Palace; veja

O jogador marcou e deu assistência para deixar os Reds cada vez mais perto do título inglês

Fabinho, volante do , teve uma atuação inesquecível na vitória dos Reds para cima do Crystal Palace, por 4x0. Além de marcar um gol, o brasileiro também deu uma assistência e ajudou seu time a ficar cada vez mais próximo do título inglês.

O volante marcou terceiro gols do Liverpool no jogo. O camisa 5 acertou um chute de fora da área, um verdadeiro foguete. Além disso, Fabinho deu a assistência para Salah fazer o segundo gol do jogo.

Foi a primeira vez desde dezembro de 2017 que Fabinho marcou um gol e deu uma assistência em uma mesma partida. A última vez tinha sido quando ele ainda defendia o , em um jogo contra o St. Etienne, pela .

Este foi também a 41ª vitória de Fabinho, em 50 jogos que disputou pela Premier League, desde que se juntou ao Liverpool, em maio de 2018. A marca deixou o brasileiro atrás, apenas, de Didier Drogba, Arjen Robben, Ederson (todos 42 vitórias) e Aymeric Laporte (com 43) no quesito de jogadores que mais venceram em suas 50 primeiras partidas na competição.

Nas redes sociais e nos jornais ingleses Fabinho foi muito exaltado. O jornal Liverpool Echo classificou a atuação dele como "excepcional" e lhe deu a maior nota do time contra o Palace, nota 9.

O Daily Mirror, por sua vez, fez a seguinte análise do volante: "O ex-jogador do Monaco é crucial para o sucesso do clube e pode fazer tantas coisas bem. A retenção de bola dele, habilidade de desarmar, visão do gol e versatilidade fazem dele o melhor meio-campista de Klopp".

Atuações como a de hoje, além de ajudarem o Liverpool na meta de conquistar o título inglês após 30 anos, também justificam as convocações de Fabinho por Tite para a seleção brasileira, mostrando ao torcedor brasileiro que ele pode ser, sim, uma boa opção.