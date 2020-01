O que falta para o Liverpool ser campeão da Premier League 19-20?

Os Reds podem sacramentar de vez o título justamente em duelo contra o Manchester City

O entregou mais uma exibição espetacular neste domingo (19) e bateu, em duelo válido pela 23ª rodada da Premier League, o arquirrival Manchester United por 2 a 0: Van Dijk e Salah fizeram os gols, que levaram os Reds a 64 pontos, 16 de vantagem em relação ao vice-líder City e isso com um jogo a menos.

Tamanha diferença, aliada à forma atual do time atual campeão europeu e mundial, já fez com que o torcedor inglês soltasse o grito de “é campeão!” em Anfield Road após a vitória sobre o United. Tudo bem que a música dizia “nós vamos ganhar a liga”, ao invés do famoso cântico comum aqui pelo . Mas de qualquer forma o fim do jejum de 30 anos sem títulos ingleses parece estar a detalhes do fim.

“Eu nem tinha prestado atenção que eles tinham gritado isso. Mas o que a gente tem em mente, o que o Klopp sempre deixa claro, é que o nosso pensamento é sempre jogo a jogo, e não no último jogo da tabela”, disse Alisson para a ESPN Brasil ao ser perguntado sobre os gritos da torcida após a vitória contra o United.

Contagem regressiva para o título

Faltando 15 rodadas para o término desta edição 2019-20 da Premier League, o poderia chegar a 93 pontos caso vença todos os compromissos restantes; já o , terceiro, pode alcançar 90 sob as mesmas circunstâncias.

O Liverpool tem ainda 16 jogos a disputar e se vencer dez deles chegará a 94 pontos, sagrando-se campeão. Ou seja: pode conquistar oficialmente o título contra o Manchester City, na 32ª rodada. Isso se todos ganharem todas as suas partidas, evidentemente. Em média, os Reds somam 2.9 pontos por rodada, um aproveitamento avassalador.

Próximos jogos do Liverpool