Fã dos "Ronaldos" e revelação do São Paulo: quem é Bissoli, o reforço do Cruzeiro para a temporada?

Aos 23 anos, atleta pertence ao Athletico Paranaense e chega ao time celeste com passe fixado e valores não revelados

O nono reforço do Cruzeiro para temporada está na área. O atacante Guilherme Bissoli foi apresentado, nesta terça-feira, na Toca da Raposa 2, após assinar contrato de empréstimo até o fim da atual temporada.

Com 23 anos, o paulista de Jaú (SP) pertence ao Athletico Paranaense e chega ao time celeste com passe fixado e valores não revelados. Bissoli será mais uma opção ofensiva para o treinador Felipe Conceição por atuar pelos lados de campo e também na parte central de ataque. Assim, disputará posição com Rafael Sóbis, Bruno José, Airton, Willian Pottker, Felipe Augusto, Marcelo Moreno, Thiago e Stênio.

Com tantas opções, Bissoli encara como natural a concorrência por uma vaga no time e lembra que cada atleta tem sua história e objetivo: “Construíram a trajetória deles e espero aprender muito, mas tendo, claro, uma disputa sadia. Se pudesse jogar todos juntos, seria perfeito, mas espero poder ajudar também com minha juventude, com minha vontade e determinação para o bem do Cruzeiro”, diz.

No clube mineiro, ele vive a expectativa de ser registrado no BID e relacionado pelo técnico Felipe Conceição para o duelo decisivo contra o América, jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, neste domingo, às 16h, no estádio Independência.

Foto: Getty Images

“Estou pronto (para jogar). Vinha participando dos jogos. Se for preciso que eu jogue, estarei preparado, à disposição e com toda a vontade e determinação. Espero o mais rápido possível poder jogar e ajudar a equipe”, garante.

Trocar Série A por Série B

Bissoli foi contratado a pedido da comissão técnica, após aval do departamento de desempenho e direção de futebol comandada por André Mazzuco. O atacante destaca como uma grande oportunidade na carreira vestir a camisa do Cruzeiro. “É um clube gigante no futebol brasileiro e espero dar muitas alegrias aos torcedores. Acredito que será um ano vitorioso”, aposta.

O projeto apresentado pelo clube mineiro fez o atacante deixar de atuar no Athletico-PR que disputa a Série A para jogar a Série B. "O que me passaram despertou minha vontade de vir para cá. Pretendo fazer parte disso, de fazer parte desse acesso, de voltar a colocar o clube na elite do futebol”, destaca o atacante.

História de Bissoli

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro/Divulgação

O atacante foi formado nas categorias de base do São Paulo e estreou no Tricolor Paulista em 2017. Depois foi negociado ao Club Fernando de La Mora, do Paraguai, em 2019. Bissoli chegou por empréstimo ao Athletico-PR em 2020 e no fim da temporada, o clube paranaense exerceu o direito de compra e assinou com o atleta até dezembro de 2023.

Em 2020, o atacante atuou em 31 jogos e marcou 9 gols pelo clube paranaense sendo o artilheiro do Furacão ao lado de Nikão. Neste ano, Bissoli foi utilizado no time de aspirantes do Furacão que disputa o Campeonato Paranaense, mas chegou a ser inscrito na Copa Sul-Americana.

O último jogo de Bissoli pelo Furacão foi em 25 de abril. O atacante marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Rio Branco, pelo Campeonato Paranaense.

Fã do Ronaldo “Fenômeno”

Fã declarado de Ronaldo e Cristiano Ronaldo, Guilherme Bissoli diz que se inspira nos dois para deixar o lado artilheiro aguçado. Ronaldo, inclusive, que brilhou com a camisa do Cruzeiro entre o segundo semestre de 1993 e o primeiro de 1994.

No pouco tempo de clube, o "Fenômeno" marcou 56 gols em 58 jogos, caiu nas graças da torcida, convocado para Copa do Mundo de 94 e negociado para o PSV da Holanda por US$ 6 milhões. “(No futebol) tenho várias referências, como Ronaldo (Fenômeno), Cristiano Ronaldo, atacantes que fazem muitos gols. Tento sempre me espelhar nesse tipo de jogador”, conclui