Exclusivo Goal: Morata é do Atlético de Madrid

O atacante espanhol volta, por empréstimo, ao clube onde deu os primeiros chutes em uma bola

Efeito dominó nas contratações de atacantes no futebol europeu. Nesta quarta-feira (23) o Milan anunciou a contratação de Piatek enquanto viu Higuaín ser emprestado para o Chelsea... que por sua vez acertou o empréstimo de Álvaro Morata para o Atlético de Madrid.

Conforme noticiado pela Goal, o atacante espanhol de 26 anos chegará ao estádio Wanda Metropolitano para ser mais uma opção ofensiva para a equipe treinada por Diego Simeone. Para contar com Morata, o Atleti desembolsou 5 milhões de euros para o Chelsea. O contrato do atleta ainda prevê a opção de compra em definitivo pelo valor de 50 milhões.

Um jovem Morata com a camisa colchonera

Morata já se encaminha para a capital espanhola e de certa forma volta para casa. Apesar de ter sido revelado ao futebol profissional pelo Real Madrid, o atacante iniciou a vida no futebol na base do Atleti. Profissionalmente, o seu melhor momento foi com a camisa da Juventus, entre 214 e 2016. No Chelsea, Álvaro Morata chegou repleto de expectativas e teve um bom início de trajetória, mas caiu bastante de rendimento e desde a metade da temporada passada convive com diversas críticas.