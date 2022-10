Ex-Milan se derrete por Thiago Silva à GOAL: "Melhor que vi jogar"

Campeão do mundo em 2006, o ex-goleiro Mario Amelia não poupou elogios ao defensor brasileiro - e ainda elogiou Ronaldinho

Ex-goleiro do Milan durante quatro temporadas, Mario Amelia não entrou tantas vezes em campo, mas conviveu com alguns dos maiores craques dos últimos tempos. E o atual treinador, em entrevista exclusiva concedida à GOAL (em italiano), foi só elogios para Thiago Silva.

Por mais que o campeão do mundo em 2006 tenha convivido com jogadores como Gattuso, Seedorf, Zambrotta e Pirlo, colocou o defensor brasileiro em um pedestal: 'o melhor que já viu jogar'.

"Thiago Silva sabe o que é preciso fazer para ganhar. Quando me perguntam quem foi o melhor jogador que eu já vi jogar, eu respondo Thiago Silva. É fácil dizer nomes como Pirlo, Seedorf ou Totti, com quem já joguei. Mas Thiago é o melhor de todos." elogiou Amelia.

"Thiago começou a mudar o futebol atual, que é um esporte onde defensores começam as jogadas, saem jogando. Com ele no campo, nunca desperdicei uma bola, sempre trocamos passes, criamos superioridade. Ele já tinha essa qualidade. Eu gosto do futebol romântico, eu amo vê-lo jogar," concluiu.

Getty

Mas o zagueiro não foi o único brasileiro elogiado pelo ex-goleiro: Amelia também teve bons adjetivos para descrever Ronaldinho - e não só nas partidas.

"Ronaldinho era um evento - deveríamos cobrar ingressos para vê-lo treinar, não só jogar. Ele não treinava muito em seu último ano no Milan, mas quando aparecia era incrível, o fazia com uma serenidade incrível. Ele joga futebol com felicidade, com alegria, fazendo coisas que poucos conseguiam. E eu pensava: 'e esse nem é a melhor fase dele.' Incrível."

Hoje treinador, Mario Amelia ainda não conseguiu ter o mesmo sucesso que teve como jogador - o clube mais importante pelo qual já passou foi o Livorno (que o revelou). De todo jeito, não é qualquer um que pode dizer que foi campeão do mundo e jogou junto de craques como Ronaldinho, Thiago Silva, Pirlo e cia.