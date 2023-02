Estados Unidos x Japão ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da SheBelieves Cup

Seleções entram em campo neste domingo (19), pela segunda rodada do torneio; veja como acompanhar ao vivo na TV

EUA e Japão se enfrentam na tarde deste domingo (18), às 17h30 (de Brasília), no GEODIS Park, em duelo válido pela segunda na rodada da SheBelieves Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Maior vencedor do torneio com cicno títulos, os EUA buscam emplacar a segunda vitória após estrear com triunfo sobre o Canadá por 2 a 0. Do outro lado, o Japão, que busca o primeiro título, foi derrotado pela seleção brasileira por 1 a 0.

Na última rodada, os Estados Unidos terão pela frente o Brasil no dia 22, às 21h (de Brasília), enquanto o Japão encara o Canadá, às 18h (de Brasília).

Prováveis escalações

EUA: A. Naeher; E. Fox, A. Cook, B. Sauerbrunn, C. Dunn; A. Sanchez, A. Sullivan, L. Horan; T. Rodman, A. Morgan, M. Pugh.

Japão: Tanaka; Shimizu, Minami, Kumagai e Miyake; Nagano, Hasegawa, Sugita (Jun Endo), Miyazawa e Fujino; Ueki.

Desfalques

EUA

Sem desfalques confirmados.

Japão

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 19 de fevereiro de 20223

• Horário: 17h30 (de Brasília)

• Local: GEODIS Park – Nashville, EUA