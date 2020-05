Eto'o, Mourinho e o número que o convenceu a fechar com a Inter de Milão

Camaronês lembra que mensagens do técnico português e do zagueiro Materazzi foram fundamentais para que ele fosse para a Itália

O ex-atacante Samuel Eto'o revelou em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport como o técnico José Mourinho o convenceu a trocar o pela em 2009.

"Foi muito simples. Ele me enviou uma foto com a camisa da Inter com o número 9 e me disse: 'É sua. Está te esperando'", afirmou o camaronês.

Eto'o também contou que o zagueiro Materazzi foi outro a mostrar para ele que a melhor opção após sair dos planos de Josep Guardiola no Barça era defender a equipe italiana.

"Ele é como um irmão. E a história da mensagem de texto é que um tal Materazzi me escreve: 'ganharemos tudo se você vier pra Inter'. Perguntei ao Albertini (ex-jogador italiano) se aquele número era dele mesmo. E era. Nunca tinha passado por isso e esta mensagem também teve um grande peso na minha decisão".



E a mensagem de Materazzi ainda teve ares de profecia, já que Eto'o conquistou o triplete pela Inter de Milão em 2010 (Italiano, Copa da e ). O camaronês, assim, repetia um feito que já havia conseguido no Barcelona um ano antes.

"Foi muito diferente. A Inter estava esperando a Champions por 45 anos. Chegar a um lugar tão especial e ganhá-la imediatamente parecia um sonho", disse o ex-atacante, acrescentando que "nasceu interista e que vai morrer interista".

Eto'o atuou pela equipe de Milão entre 2009 e 2011. No período, conquistou um scudetto, duas Copas da Itália, uma Champions, uma e um .