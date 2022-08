Estudo mostra os jogadores mais ofendidos nas redes sociais na Inglaterra

A pesquisa foi feita entre atletas da Premier League e conta com 10 nomes principais

Na última terça-feira (2), foi divulgado um estudo feito pelo 'Alan Turing Institute', entre agosto de 2021 e janeiro deste ano, que revelou os 10 jogadores da Premier League que mais vezes sofreram com ofensas nas redes sociais. Cristiano Ronaldo, que vive um momento conturbado no Manchester United, lidera a lista com quase 50% de ofensas a mais que a segunda posição.

Quase 2,3 milhões de posts foram analisados, com aproximadamente 60 mil que apresentavam algum tipo de xingamentos aos atletas. Metade foi destinada a apenas 12 jogadores, oito deles do United.

Ainda segundo a pesquisa, o crescimento das ofensas esteve diretamente ligado a acontecimentos específicos. No caso de Cristiano Ronaldo, o seu retorno à Inglaterra, em 27 de agosto de 2021, gerou 188.769 postagens no Twitter, o triplo da média diária. Destes, 3.961 (2,3%) continham palavras negativas ao camisa 7.

Confira a lista completa, com os clubes que defenderam na última temporada:

• Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 12.520 ofensas

• Harry Maguire (Manchester United) - 8.954 ofensas

• Marcus Rashford (Manchester United) - 2.557 ofensas

• Bruno Fernandes (Manchester United) - 2.464 ofensas

• Harry Kane (Tottenham) - 2.127 ofensas

• Fred (Manchester United) - 1.924 ofensas

• Jesse Lingard (West Ham) - 1.605 ofensas

• Jack Grealish (Manchester City) - 1.538 ofensas

• Paul Pogba (Manchester United) - 1.446 ofensas

• David de Gea (Manchester United) - 1.394 ofensas