Estreia de Willian anima, mas Corinthians ainda não resolve em casa

Camisa 10 faz bom jogo, participa da jogada que originou o gol de Giuliano, mas equipe de Sylvinho tropeça de novo na Neo Química Arena

O Corinthians empatou com o América-MG em 1 a 1 neste domingo (19), em uma partida com alguns pontos positivos, e outros nem tanto. Por um lado, Willian fez boa estreia, Giuliano mais uma vez jogou bem e fez seu primeiro gol com a camisa Alvinegra e Roger Guedes mostrou qualidade em alguns momentos. Contudo, a equipe de Sylvinho chega a seu terceiro empate seguido na competição, e o novo tropeço na Neo Química Arena coloca o Timão como o terceiro pior mandante do Brasileirão.

O Corinthians iniciou a partida com Willian, Giuliano e Roger Guedes entre os titulares, a única ausência foi Renato Augusto, que, retornando de lesão, começou no banco de reservas.

Os donos da casa começaram a partida desligados e rapidamente viram o América-MG de Vágner Mancini abrir o placar, com Marlon, aos sete minutos da primeira etapa.

Após o susto, a equipe acordou e Willian começou a aparecer. O novo reforço alvinegro levou perigo em praticamente todas as jogadas que tentou. E em uma delas, após tabela com o jovem Gabriel Pereira, o camisa 10 cruzou para o meio da área e a bola sobrou para Giuliano -- após duas grandes defesas do goleiro Cavichiolli -- empatar a partida - esse foi o primeiro gol do camisa 11 pelo Corinthians. Giuliano, inclusive, poderia ter saído de campo com um hat-trick, mas também parou em Cavichiolli, um dos grandes destaques da partida.

Willian, que participou das principais jogadas ofensivas da equipe, correu e participou bastante do jogo, acabou substituído na metade da segunda etapa, ainda em fase de transição para sua preparação física ideal. Mas a estreia certamente animou bastante a torcida e deixa boas expectativas para a sequência do camisa 10 no Timão.

Roger Guedes também mostrou qualidade em boas jogadas. Em uma delas, após belo passe de Willian, quase deixou o dele, mas também parou em bela defesa do goleiro do América. Renato Augusto, ainda longe de sua forma física ideal, entrou bem e levou perigo ao adversário. Jô, agora cercado por jogadores de maior qualidade técnica, também vem participando mais e melhor das partidas, fazendo o pivô e se posicionando bem nas jogadas ofensivas - foi ele quem ajeitou a bola para Giuliano marcar.

Aproveitamento como mandante destoa

Contudo, nada disso foi suficiente para o Corinthians sair de campo com a vitória. Esse é o terceiro empate seguido da equipe no Brasileirão.

Mais do que isso, esse foi mais um tropeço da equipe de Sylvinho na Neo Química Arena. Com o resultado deste domingo, o Timão fez seu décimo jogo em casa na competição, com apenas duas vitórias, além de quatro empates e quatro derrotas, apenas 33% de aproveitamento.

O número coloca o Corinthians como o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro. Apenas Chapecoense e Sport, os dois últimos colocados da competição, têm aproveitamento pior dentro de casa.

É claro que boa parte desses resultados vieram antes de o Timão se reforçar, mas certamente é algo para Sylvinho ficar de olho.