Em jogo muito disputado em São Paulo, Corinthians e América ficaram no empate, por 1 a 1, na noite deste domingo, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados no primeiro tempo. O Coelho marcou primeiro, com Marlon. O Timão chegou ao empate com Giuliano - que fez seu primeiro tento com a camisa do Timão.

O resultado deixou o Corinthians na sexta colocação, com 30 pontos. O América luta para sair da zona de rebaixamento, com 22 tentos, na 17ª colocação.

Na próxima rodada do Corinthians tem o clássico contra o Palmeiras, no sábado, às 19h (de Brasília). O América recebe o Grêmio, no Independência, no domingo, às 11h.

Primeiro tempo

O duelo começou bastante movimentado. Nos primeiros minutos, o América chegou chutando e levando perigo contra a meta de Cássio. Aos 6, em ótimo lançamento de Zárate para Marlon marcar o primeiro gol da noite. O Corinthians tinha dificuldade para sair jogando. Aos 18, em jogada bastante confusa, a bola sobrou para Giuliano marcar seu primeiro gol. O duelo seguiu equilibrado, com Coelho e Timão atacando e um confronto bastante aberto.

Segundo tempo

Na etapa complementar, o jogo seguiu bastante equilibrado. Os primeiros minutos foram amplamente dominados pelo América, que, embora fosse melhor em campo, não conseguiu fazer disso oportunidades para marcar gols. O Timão melhorou após os 15 minutos. O goleiro do América foi o grande responsável por segurar o placar neste momento, já que fez, pelo menos, três defesas difícies.