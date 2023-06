Espera da CBF por Ancelotti também tem Brasileirão como pano de fundo

Ednaldo Rodrigues definiu que não tiraria nenhum treinador que estivesse empregado em clube da Série A

A espera da CBF por Carlo Ancelotti também foi motivada por uma decisão do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, de não querer “atrapalhar” o Campeonato Brasileiro e tirar um treinador sob contrato durante participação na maior competição de clubes do país.

Ancelotti sempre foi o plano A, mas a CBF, num primeiro momento, não tinha sobre a mesa a possibilidade de esperar o treinador. A situação, no entanto, mudou durante as conversas com o técnico. Ao passo em que sentir o italiano interessado, Ednaldo Rodrigues descartava "atrapalhar" os clubes brasileiros.

Pessoas próximas ao presidente da CBF garantem que o mandatário definiu que não mexeria em nenhum treinador do futebol brasileiro neste momento. No máximo, questionaria a possibilidade do acumulo de funções. Ou seja, dirigir o clube e comandar a Canarinho nas partidas que ainda restam neste ano.

Foi diante deste cenário que a ideia de esperar por Carlo Ancelotti cresceu, uma vez que a CBF já se via na “obrigação” de aguardar por um profissional até dezembro deste ano caso não seguisse com o italiano no horizonte.

Conforme trouxe a GOAL, nos próximos dias a CBF vai definir alguns pontos importantes como a montagem de uma comissão técnica interina para os próximos jogos da seleção brasileira. Só neste ano, o Brasil tem 6 partidas das Eliminatórias pela frente, entre elas dois clássicos, um diante de Uruguai e o outro diante da Argentina.