Espanha x Brasil: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Mundial feminino sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (10), pela primeira rodada do Grupo A do Mundial feminino; veja como acompanhar na TV

Espanha e Brasil se enfrentam nesta quarta-feira (10), no Estádio Nacional da Costa Rica, a partir das 20h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A do Mundial feminino sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com 11 vitórias consecutivas e sem sofrer gols também há 11 jogos, a seleção brasileira feminina chega embalada para a estreia no Mundial sub-20.

Além de Espanha e Brasil, Costa Rica e Austrália formam o Grupo A do torneio.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brasil: a atualizar.

Possível escalação da Espanha: a atualizar.

Desfalques da partida

Brasil:

sem desfalques confirmados.

Espanha:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Espanha x Brasil DATA Quarta-feira, 10 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Nacional da Costa Rica - San José, Costa Rica HORÁRIO 20h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 0 x 1 Brasil Sul-Americano sub-20 21 de abril de 2022 Venezuela 0 x 1 Brasil Sul-Americano sub-20 25 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Austrália Mundial feminino sub-20 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília) Brasil x Costa Rica Mundial feminino sub-20 17 de agosto de 2022 23h (de Brasília)

Espanha