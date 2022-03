Espanha x Albânia: onde assistir ao vivo, horário e informações do amistoso

Espanha e Albânia se enfrentam neste sábado (26), no Cornellà-El Prat, a partir das 15h45 (de Brasília), pelo amistoso preparatório para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Espanha x Albânia DATA Sábado, 26 de março de 2022 LOCAL Cornellà-El Prat - Barcelona, ESP HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Estádio TNT Sports, na internet, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (26), em Barcelona.

MAIS INFORMAÇÕES

Classificada para a Copa do Mundo, a Espanha entra em campo em busca da terceira vitória consecutiva. Depois da Albânia, os espanhóis encarama Islândia antes de retornar à ação competitiva contra Portugal na Liga das Nações.

Do outro lado, a Albânia, fora do Mundial, chega após a vitória sobre a Andorra por 1 a 0.

Com 100% de aproveitamento contra a Albância (sete jogos, sete vitórias), a Espanha marcou 29 gols e sofreu apenas dois.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Espanha

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Grécia 0 x 1 Espanha Eliminatórias 11 de novembro de 2021 Espanha 1 x 0 Suécia Eliminatórias 14 de novembro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanha x Islândia Amistoso 29 de março de 2022 15h45 (de Brasília) Espanha x Portugal Liga das Nações 2 de junho de 2022 15h45 (de Brasília)

Albânia

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 5 x 0 Albânia Eliminatórias 12 de novembro de 2021 Albânia 1 x 0 Andorra Eliminatórias 15 de novembro de 2021

