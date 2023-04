Quem é Enzo Alves, o atacante filho de Marcelo que foi convocado pela Espanha?

Jovem de 13 anos fará parte da seleção sub-15, da Espanha

Destaque das categorias de base do Real Madrid, Enzo Alves, filho do lateral esquerdo Marcelo, do Fluminense, foi convocado para defender a seleção sub-15 da Espanha. Esta é a primeira vez que o jovem atacante é convocado para representar La Roja.

Com 13 anos, Enzo nasceu na Espanha, quando seu pai ainda defendia as cores do Real Madrid. Dessa forma, o jovem pode atuar pela seleção espanhola normalmente por conta da dupla cidadania. Enzo Alves é fruto do relacionamento de Marcelo com Clarice Alves, esposa do jogador.

Nas redes sociais, Marcelo celebrou a convocação de Enzo: “Orgulho infinito, meu amor! Parabéns por mais essa conquista”, disse. Futuramente, ele poderá escolher se pretende defender as cores do Brasil ou da Espanha na seleção profissional.

Enzo atua pelo Real Madrid desde 2017 e já é considerado uma das grandes promessas da base da equipe, tendo ultrapassado a marca dos 100 gols marcados pelo time merengue. Em dezembro do ano passado, o jovem assinou seu primeiro contrato com a equipe.

Reprodução

Defendendo o sub-15, Enzo já alcançou a marca de 32 gols em 14 jogos pelo time infantil A, atuando como um atacante mais centralizado. Apesar de Marcelo ter confirmado seu retorno para atuar no Fluminense, o jovem permaneceu na Espanha para defender as cores do Real Madrid, inclusive quando o pai deixou a equipe para atuar no Olympiacos, da Grécia.

No Real Madrid, Marcelo defendeu o clube de 2006 a 2022, conquistando 24 títulos e se tornando o jogador mais vitoriosos do clube merengue, somando 546 partidas.