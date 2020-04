Luan Peres conta que preferiu Santos ao Grêmio e "explica" Jesualdo

Exclusivo: zagueiro revela interesse gaúcho em volta da Europa, rasga elogios a Lucas Veríssimo e projeta título em 2020

O zagueiro Luan Peres foi contratado pelo no ano passado, quando o time já tinha quatro atletas bem conceituados para a posição, e parecia que teria poucas chances até ser aproveitado justamente diante do , em pleno Maracanã. Depois de corresponder na estreia, tornou-se peça importante com Jorge Sampaoli e hoje é titular absoluto do time comandado por Jesualdo Ferreira.

Procurando manter a forma durante a paralisação do futebol brasileiro, causada pela pandemia do Covid-19, o defensor atendeu à reportagem da Goal para falar sobre seus meses de Santos, as mudanças no clube e os prognósticos para a temporada.

Depois de um começo complicado na temporada, com muitas críticas ao novo estilo da equipe, ele acredita que o já deixou um bom legado nessa primeira parte da temporada e tem tudo para voltar forte no restante de 2020.

Mais times

Meu zagueiro segue mantendo os treinamentos em casa para voltar voando com o #MantoSagrado. É isso aí, Luan Peres! 💪🏻💥 pic.twitter.com/Ey37MNnBPt — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) March 24, 2020

"Tudo começou para mim no jogo contra o , teve uma mudança drástica para mim nos treinamentos. Falei que tinha mudado e, dali para cá, a gente encaixou muito mais. Foi naquela semana que as coisas começaram a mudar, ganhamos no Paulista, na Libertadores, demos uma boa embalada", relembrou o zagueiro.

Aposta de Sampaoli em 2019 e titular com Jesualdo em 2020, ele ponderou os prós de cada um dos comandantes que teve no Peixe, lembrou que preferiu o clube ao para retornar ao e ainda deixou claro que acredita em uma taça na atual temporada.

"Mas claro que vamos estar sempre brigando, estamos em primeiro no Paulista, na Libertadores, vamos continuar nessa toada que a gente tem tudo para, se ano passado batemos na trave, esse ano tem tudo para conquistar alguma coisa", assegurou.

Veja abaixo a conversa completa com Luan Peres:

Goal - Como tem sido a sua rotina durante a quarentena para manter a forma e seguir um cronograma?

Luan Peres - É muito difícil para a gente, estamos acostumado com rotina de treinos, jogos, toda semana uma partida acontecendo. Estávamos jogando bastante duas vezes por semana por causa do Paulista e da Libertadores, acho que muda bastante. Mesmo treinando em casa não é a mesma coisa que treinar no clube. Não é nem na academia do bairro ou prédio, porque está fechado. Eu acabei pegando algumas coisas no Santos, peguei uns pesos, elásticos, aquelas bolas maiores. Estou me virando com o que posso, minha namorada me ajuda muito para, pelo menos uma horinha por dia, estar treinando aqui dentro.

Goal - A parada interrompeu o melhor momento do Santos na temporada. O time estava começando a entender melhor o estilo de jogo do Jesualdo?

Luan Peres - Sobre o Jesualdo, nosso time, no começo do campeonato, veio com uma filosofia totalmente diferente. De fora, uma mentalidade muito diferente do que a gente tinha com o Sampaoli, a gente sabia que ia mudar muita coisa. No começo a gente deu uma oscilada mesmo mantendo a primeira colocação do grupo. Por ser o Santos, time gigante, estávamos oscilando um pouco, se fosse um clube menor estaria bom, mas eu entendo, é normal. Mas, depois, a gente foi passando. Tudo começou para mim no jogo contra o Palmeiras, teve uma mudança drástica para mim nos treinamentos. Falei que tinha mudado e, dali para cá, a gente encaixou muito mais. Foi naquela semana que as coisas começaram a mudar, ganhamos no Paulista, na Libertadores, demos uma boa embalada.

Goal - Você estreou ano passado justamente contra o Flamengo, no Maracanã, e tinha grande concorrência. Como foi o começo no Santos?

Luan Peres - Quando um treinador traz o jogador é porque ele confia totalmente no jogador. A partir do momento em que eu cheguei no Santos, eu sabia que ia ser muito difícil, Santos tem excelente zagueiros, tinha Gustavo, Luiz Felipe, Aguilar e Veríssimo. Claro que o Gustavo era, sim, o titular, mas acho que por eu vir fazendo bons treinos ajudou ele (Sampaoli) a me colocar na lateral. Pelos bons treinos acho que ele viu que podia achar um espaço para mim, eu ser um homem de confiança dele. E foi o que aconteceu. Eu entrava às vezes na zaga quando precisava substituir o Gustavo, muitas vezes na lateral quando era fora de casa, fiquei muito feliz por sempre estar jogando.

Goal - Você saiu do Brasil depois de cair com a Ponte e jogar poucos jogos no . Imaginava voltar para o Santos?

Luan Peres - Quando eu saí do Fluminense eu fui vendido, estava com um mercado bom. Eu vinha jogando, não tive muito destaque pelo pouco tempo que eu fiquei, mas foram dois meses e dez dias e joguei 10 jogos. Joguei todos os jogos que eu pude, fui vendido rapidamente. O é uma equipe gigante na , toda vez briga por título, sempre joga a . Sabia que eu tinha mercado, sim, quando eu precisasse voltar para o Brasil. Quem joga a Champions merece esse mercado. Tive o interesse do Grêmio também, mas preferi o Santos. Não imaginei que eu terminaria a temporada como vice-campeão brasileiro, é verdade, mas eu sabia que tinha um bom mercado aqui.

Fala, Luan! Nosso defensor comenta sobre a pré-temporada do Peixão e sua expectativa para o início dos jogos! #AquiÉSantos pic.twitter.com/Zjo2mkaqs2 — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) January 10, 2020

Goal - Qual é a diferença do trabalho do Sampaoli para o do Jesualdo?

Luan Peres - A diferença entre os dois é que - claro que todo treinador é diferente um do outro, cada um tem o seu trabalho - mas com o Sampaoli a gente jogava em função do adversário. Sempre adaptava ao adversário, por isso tinha um grande rodízio de jogadores. Sempre jogava fora de casa com uma linha de três, eu ou Veríssimo na lateral, e em casa com dois laterais mais ofensivos. Sempre mexendo em algumas peças, o rodízio acontecia muito por esse estilo de jogo. Com o Jesualdo a gente vai sempre com o mesmo time e o adversário tem que se adaptar. Por um lado é bom que a gente fica sempre mais entrosado.

Goal - Você tem como companheiro hoje um dos destaques da posição no país. Acredita que o Lucas Veríssimo vai ter mercado na Europa?

Mais artigos abaixo

Luan Peres - O Veríssimo todo mundo já sabe da qualidade que ele tem, vivo falando bem dele, passa uma segurança tremenda. Estava machucado no começo do campeonato, demos conta do recado. Para mim, o Veríssimo desde o ano passado vem demonstrando um futebol incrível, é o grande titular do Santos, o grande zagueiro. Claro que ele é um jogador que desperta interesse de clubes europeus, e todos sabemos que uma hora vai acabar indo, mas tenho certeza que o Santos vai fazer um bom negócio quando for a hora. Enquanto não acontece, vamos ter ele aqui dando alegria para o torcedor.

Goal - Ano passado vocês ficaram em segundo e o Santos vem buscando desde a saída do Neymar uma grande conquista nacional ou internacional. Acreditam que 2020 será o ano?

Luan Peres - Ano passado a gente provou da força do Santos, do elenco. Algumas peças saíram, outras também chegaram, não fomos campeões porque o Flamengo estava fora da curva. Fez um campeonato maravilhoso, impecável. Tirando isso, podíamos ter vencdo um título. Vamos tentar ganhar esse ano. Aquele time que foi campeão da Libertadores, com Neymar, Ganso, era outro time à parte. Dificilmente um time vai ter toda aquela qualidade no ataque. Mas claro que vamos estar sempre brigando, estamos em primeiro no Paulista, na Libertadores, vamos continuar nessa toada que a gente tem tudo para, se ano passado batemos na trave, esse ano tem tudo para conquistar alguma coisa.