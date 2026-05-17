Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Neymar Santos Coritiba 2026Reprodução/X
Joaquim Lira Viana

Entenda a polêmica substituição de Neymar contra o Coritiba

Neymar
Santos x Coritiba
Santos
Coritiba
Brasileirão

Camisa 10 foi substituído do jogo por erro da arbitragem e saiu de campo indignado

Na partida deste domingo (17) entre Santos e Coritiba, o atacante Neymar foi substituído de forma equivocada durante o segundo tempo e protagonizou uma forte reclamação contra a arbitragem. O camisa 10 estava fora do gramado recebendo atendimento na panturrilha quando o quarto árbitro levantou a placa indicando sua saída para a entrada de Robinho Jr.

Segundo a comissão técnica do Santos, o papel entregue à arbitragem indicava a saída do lateral Escobar, camisa 31, mas a comunicação teria sido interpretada de forma equivocada pela equipe de arbitragem, que trocou os dígitos e exibiu o número errado. Mesmo tentando retornar ao campo após a confusão, Neymar não pôde continuar na partida, já que a troca já havia sido confirmada oficialmente.

Indignado, o craque reclamou com os árbitros e acabou recebendo cartão amarelo. A situação gerou revolta no banco santista e também entre os torcedores presentes na Neo Química Arena.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
Publicidade