Entenda a polêmica substituição de Neymar contra o Coritiba

Na partida deste domingo (17) entre Santos e Coritiba, o atacante Neymar foi substituído de forma equivocada durante o segundo tempo e protagonizou uma forte reclamação contra a arbitragem. O camisa 10 estava fora do gramado recebendo atendimento na panturrilha quando o quarto árbitro levantou a placa indicando sua saída para a entrada de Robinho Jr.

Segundo a comissão técnica do Santos, o papel entregue à arbitragem indicava a saída do lateral Escobar, camisa 31, mas a comunicação teria sido interpretada de forma equivocada pela equipe de arbitragem, que trocou os dígitos e exibiu o número errado. Mesmo tentando retornar ao campo após a confusão, Neymar não pôde continuar na partida, já que a troca já havia sido confirmada oficialmente.

Indignado, o craque reclamou com os árbitros e acabou recebendo cartão amarelo. A situação gerou revolta no banco santista e também entre os torcedores presentes na Neo Química Arena.