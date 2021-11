Enes Sali: menino prodígio da Romênia que quebrou recordes e aprendeu com Messi em La Masia

A Romênia, hoje em dia, não está acostumada a ilustrar muitas manchetes quando o assunto é futebol, mas esta semana pode mudar

Enes Sali, um meio-campista de 15 anos, foi convocado para a seleção principal e pode estrear contra a Islândia ou Liechtenstein nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Se Sali conseguir entrar em campo, ele se tornará o jogador europeu mais jovem a participar de um jogo internacional competitivo, superando Martin Odegaard, que também fez sua estreia na Noruega aos 15 anos.

Nascido em fevereiro de 2006, Sali já escreveu seu nome na história do futebol romeno ao se tornar o artilheiro mais jovem de todos os tempos na primeira divisão do país.

O habilidoso meio-campista ofensivo só fez oito partidas pelo seu clube, Farul Constanta, até agora, mas marcou um gol na goleada de 5 a 0 em cima do Clinceni em setembro.

Foi um esforço excelente também - um candidato sólido ao prêmio de Gol da Temporada do campeonato. Sali recebeu a bola em seu próprio campo antes de deixar quatro adversários para trás em uma corrida tortuosa antes de derrotar o goleiro com um belo chute.

As comparações com Lionel Messi são inevitáveis após tanta habilidade, e o argentino não é apenas o ídolo de Sali. O jovem realmente teve a sorte de treinar com ele em La Masia.

Remember the name.

15-year-old Enes Sali became the youngest player to ever score in the Romanian top flight.

Amazing story: born in Canada, spent time at Barca's La Masia, he's now coached by Hagi.

Look at his sprint after the beautiful goal to hug Papa Hagi... pic.twitter.com/P06JCnbCHj — Emanuel Roşu (@Emishor) September 14, 2021

Sali nasceu em Toronto, e os olheiros do Barcelona - que são bastante ativos no Canadá - o viram jogando pelos Woodbridge Strikers em 2015.

Com apenas nove anos de idade, Sali viajou para a Catalunha com dois de seus compatriotas para testes, e impressionou os treinadores da academia com suas habilidades de drible, velocidade e capacidade de ler o jogo muito além de outros de sua idade.

"Messi, Neymar e Andrés Iniesta me ensinaram muitas coisas. Eles me disseram para confiar em mim mesmo", lembrou Sali.

Conheça os melhores jovens talentos do futebol com NXGN:

O Barcelona pretendia contratá-lo, mas teve problemas legais e burocráticos em sua tentativa devido a pouca idade do jogador, já que a FIFA é rigorosa nas transferências de menores.

A saga continuou se arrastando por três anos antes que a família do jogador perdesse a paciência. Eles precisavam de um novo caminho, e foi quando a lenda romena Gheorghe Hagi interveio.

O pai de Sali, Engi, nasceu no município de Constanta, assim como o maior jogador romeno de todos os tempos. Quando criança, Engi vivia perto do estádio de Constanta, e costumava testemunhar o jovem Hagi jogando pelo clube local. Como tal, ele tem venerado o ídolo do futebol do país desde então.

Sali Sr. deixou a Romênia para o Canadá depois de se casar, mas continuou seguindo o impressionante projeto de Hagi ao levar o Viitorul Constanta à qualificação europeia e, em 2016-17, seu primeiro título nacional da história. Agora, de repente, seu filho foi convidado a se juntar ao projeto da Hagi.

A família Sali não pretendia retornar à Romênia, mas com a oportunidade do futebol mudou de ideia. Engi voltou a Constanta com Enes em 2019, e o jovem logo se estabeleceu como um dos talentos mais brilhantes da academia do clube.

Logo após a fusão do Viitorul com o vizinho Farul Constanta no ano passado, o Hagi - que tem papéis de proprietário e treinador principal ao mesmo tempo - convidou Sali para se juntar à primeira equipe.

Para o jovem, que cresceu em Ontário vendo inúmeros vídeos de Hagi jogando pela seleção nacional nos anos 90, foi uma experiência emocionante.

"Eu me sinto como um leão quando o vejo", diz Sali sobre seu mentor, e é natural que ele tenha saltado para os braços de Hagi depois de marcar aquele majestoso gol de estreia em setembro. Ambos dificilmente poderiam imaginar que ele estaria vestindo a camisa da seleção principal menos de dois meses depois.

"Enes é um jogador muito promissor. Nenhum jovem de tal qualidade apareceu no futebol romeno desde Gheorghe Hagi em sua idade", disse Nicolae Dica, assistente técnico da Romênia, depois de anunciar o elenco para a Data Fifa de novembro.

O próprio Hagi concorda. "Não é prematuro convocá-lo, e ele já me ultrapassou. Eu só cheguei à seleção aos 18 anos e o Enes nem sequer tem 16. Ele é um garoto sério que merece confiança", comentou ele.

Parece uma história romântica, mas a decisão de promover o prodígio para a equipe principal tem um ângulo cínico.

A Romênia está desesperada para impedir que Sali represente outras nações, e é provável que a convocação o obrigue a tomar a decisão o mais cedo possível.

Como um canadense de nascimento, Sali poderia ter escolhido jogar ao lado de Alphonso Davies e Jonathan David para os sempre aprimorados co-anfitriões da Copa do Mundo 2026. Ele também é de etnia turca e, embora ainda não possua a cidadania, poderia facilmente recebê-la para representar a equipe de Stefan Kuntz.

O pai de Sali sugeriu que a Romênia seria a opção preferida de seu filho depois que a Enes foi convocada para a equipe sub-17 no início de 2021, mas também não fechou a porta para suas outras opções.

A FA romena, entretanto, quer eliminar essas opções agora. Eles estão extremamente desapontados por terem perdido o craque alemão Karim Adeyemi, que teria sido elegível para representá-los graças à sua mãe romena.

O país também foi forçado a assistir como as estrelas do tênis romeno, nascidas no Canadá, Emma Raducanu e Bianca Andreescu prosperaram enquanto jogavam sob a bandeira de outros países.

Sali é sua chance de ''vingança'', enquanto o presidente da FA, Razvan Burleanu, está usando o meio-campista Farul como uma ferramenta política em sua tentativa de ganhar as próximas eleições.

Mais artigos abaixo

"Você pode ver o grande jogador que Sali se tornará daqui dois ou três anos", disse ele, não muito preocupado com o fato de que colocar o jogador de 15 anos no centro das atenções poderia realmente prejudicar seu progresso.

A força mental de Sali, então, será testada. O garoto que sonha em imitar Messi está prestes a se tornar o primeiro jogador nascido depois da estreia do argentino pela seleção, em 2005, a fazer sua própria estreia internacional.

Resta saber se a atenção que ele recebe provará ser justificada.