Akinkunmi Amoo: o "Pequeno Messi" nigeriano que acende o futebol sueco

Akinkunmi Amoo, jogador do Hammarby, da Suécia, já possui alguns grandes clubes no seu radar, com apenas 19 anos de idade.

Chamado em alguns momentos de "Little Messi", ou no literal brasileiro como "Messinho", o nigeriano gosta de atuar da mesma forma que o argentino e já afirmou sua idolatria pelo craque: "Ele é quem sigo como modelo".

Assim como Messi, Amoo joga pela ponta-direita, mas admite que lhe falta a precisão, explicada principalmente pela idade. No entanto, o jogador já demonstra destaque pela temporada sueca, com 13 gols marcados em 33 jogos, além de cinco assistências.

Após a mudança de Alexander Kacaniklic, jogador da seleção sueca, para o Hajduk Split, Amoo assumiu um grande papel no Hammarby, atuando como um dos principais jogadores da equipe.

Amoo ainda reforça que não ganhou de forma tranquila a vaga no futebol profissional: "Trabalhei arduamente durante minha saída da Nigéria, porque não é fácil jogar futebol profissional, por isso tive de fazer o esforço necessário. Os treinadores acolheram-me como um filho e eu falo com eles regularmente".

O atleta já marca passagens pela seleção de seu país, além de ter recusado convites de Roma e Monaco para atuar na Suécia. Inclusive, o time em que atua hoje tem um grande nome como proprietário: Zlatan Ibrahimovic. Amoo já teve conversas com o sueco, que deu dicas e conselhos para o jovem jogador.

O nigeriano participou da conquista da primeira Copa da Suécia do Hammarby, e ainda deseja participar da UEFA Champions League e realizar um jogo que sua mãe assista pessoalmente.

Como dito, apenas aos 19 anos, Amoo já é um dos principais atletas de sua equipe e é comparado com Lionel Messi. O jogador pode alcançar ainda um nível surpreendente e, quem sabe, chegar ao nível mais alto do futebol mundial.