Empresário descarta retorno de Renan Lodi ao Brasil: “agora não volta”

Lateral tem contrato tem mais três anos de contrato com o Atlético de Madrid e Benfica é o principal interessado

Depois de um áudio de Renan Lodi em uma conversa com um amigo dizendo que gostaria de voltar ao Brasil e que desejava criar o filho em Curitiba vazar, muitos torcedores do Athletico e de outras equipes sonharam com o lateral-esquerdo. O agente do jogador, Pablo Miranda, no entanto, fez questão de frisar que não há chances do atleta voltar ao país neste momento.

“Ele não volta para o Brasil, agora não volta, de jeito nenhum”, afirmou Pablo Miranda em conversa com a GOAL.

Pablo também destacou que a conversa no áudio vazado se trata de um desejo futuro de Renan Lodi e confirmou que o lateral-esquerdo está no mercado, mas por valores que afastam qualquer clube do Brasil.

“Esse áudio foi vazado e ele estava falando em outro sentido, não é sobre voltar já e sim no futuro. Ele tem três anos de contrato com o Atlético de Madrid e está no mercado. Todo mundo (no Brasil) tem consciência do valor do Renan no mercado. Todo mundo sabe o valor que foi investido. Para o futebol brasileiro agora não volta”.

Conforme trouxe a GOAL, o Benfica é hoje o principal interessado no jogador, mas ainda não houve contato direto com o estafe do atleta. O Atlético de Madrid vai estudar ofertas e deseja pelo menos algo em torno dos 20 milhões de euros para negociar o lateral.

Renan estava emprestado ao Nottingham Forest e tinha cláusula de compra acima dos 30 milhões de euros. O clube inglês, no entanto, teve até março para fazer a compra, o que não aconteceu.

O estafe do atleta espera por ofertas oficiais para sentar e conversar com o Atlético de Madrid. Enquanto isso, Renan Lodi segue a programação normal e tem previsão de se apresentar normalmente ao time espanhol para a pré-temporada.