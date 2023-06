Atlético de Madrid pede € 20 milhões por Renan Lodi; Benfica é principal interessado

Atleti pensa em negociá-lo em definitivo, e Athletico-PR descarta investimento no lateral esquerdo de 25 anos

O lateral esquerdo Renan Lodi não deve permanecer no Atlético de Madrid para a próxima temporada europeia. O Benfica é o principal interessado na contratação do atleta de 25 anos, como soube a GOAL. O jogador, no entanto, pensa em voltar ao Brasil e tem o Athletico-PR como desejo, mesmo que o clube não demonstre interesse no momento.

Hoje, o Atleti pede € 20 milhões (R$ 104,76 milhões na cotação atual) pela liberação do jogador na janela de transferências. A ideia é negociá-lo em definitivo. Ele foi emprestado ao Nottingham Forest na temporada mais recente, mas os ingleses não quiseram comprá-lo. Os espanhóis não pensam em um novo acordo por empréstimo para os próximos 12 meses.

Com contrato até 30 de junho de 2026, Renan Lodi não figura como opção no Athletico-PR. O clube entende que não há carência na posição na Arena da Baixada — Fernando e Khellven são opções — e vê o lateral esquerdo valorizado. A pedida do Atlético de Marid é inviável para o Furacão atualmente.

O brasileiro confidenciou a um amigo que tem interesse em voltar ao Brasil, especialmente para Curitiba. O atleta acredita que seria interessante que o filho fosse criado na capital paranaense. O problema é que, hoje, não há conversas entre as partes.

O lateral esquerdo fez 32 partidas na atual temporada, somando 2.538 minutos em campo. No período, ele fez um gol e deu uma assistência. Renan Lodi chegou ao Nottingham Forest em agosto, mas não conseguiu se tornar titular absoluto da equipe no decorrer da passagem.

Renan Lodi foi contratado pelo Atlético de Madrid em julho de 2019. Os espanhóis desembolsaram € 21,75 milhões (R$ 91,613 milhões à época) pela aquisição do jogador. O desejo do clube é recuperar ao menos parte do investimento que foi feito pelo atleta.