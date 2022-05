Empresário de Lewandowski é direto: "Para ele, o Bayern é história”

A novela entre Lewandowski e a diretoria do Bayern de Munique segue a todo vapor. O agente do atacante, Pin Zahavi, deu entrevista para o jornal alemão Bild e deu fortes declarações sobre a situação do jogador que deseja se mudar de time.

“Para Lewandowski, o Bayern é história. Ele quer sair neste verão, nenhum de nós se importa com o dinheiro. A verdade é que ele não se sente respeitado pela diretoria há alguns meses. O Bayern perdeu o Robert não só como jogador e como pessoa”, afirmou.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O jogador já disse oficialmente a sua vontade de sair do clube e rumar para o Barcelona, porém a diretoria não tem facilitado. Dirigentes como Oliver Kahn afirmaram que Lewandowski irá cumprir o seu contrato que irá até 2023. Portais noticiam a insatisfação do camisa 9 com a proposta de renovação que não veio.

“O Bayern diz que tem contrato até 2023? Claro, eles podem manter Robert por mais um ano... mas isso é algo que eu não recomendo”, declarou.

As negociações entre Barcelona e Bayern de Munique apenas começaram com o clube alemão rejeitando a primeira proposta dos catalães. Foi oferecido 32 milhões de euros por Lewandowski, mas os bávaros pedem cerca de 40 milhões. Diversas fontes noticiam que entre jogador e o Barça, está tudo acertado. “Não houve proposta do Bayern para o novo contrato de Lewandowski. Ele só quer o clube depois de 8 anos. Agora, Robert tem a possibilidade de jogar no clube que sempre sonhou. Por que o Bayern quer tirar dele esta possibilidade?”, disse Zahavi.

Mais artigos abaixo

Essa novela desse esquentar ainda mais depois das declarações e agora com o fim da temporada europeia. Enquanto Lewandowski busca sua saída e vestir a camisa do Barcelona, o Bayern de Munique não deve deixar o jogador sair sem antes conseguir um substituto.

A intenção do Bayern é de que Lewa fique até o término de seu vínculo, mesmo que deixe a equipe sem custos no próximo ano. Do lado do atleta e do seu staff, a vontade era de conseguir uma negociação o mais rápido possível.

Lewandowski chegou ao Bayern em 2014, após deixar o Borussia Dortmund. Na última temporada, o polonês marcou 50 gols em 46 partidas.