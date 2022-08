Em meio a negociação, Flamengo coloca CT à disposição de Oscar

Partes encaram com cautela situação e estafe do jogador ainda sonha com liberação até maio

Em meios as negociações para tentar fechar a contratação de Oscar, do Shanghai Port, por empréstimo até dezembro deste ano, o Flamengo colocou à disposição do jogador o CT do Ninho do Urubu para que ele mantenha a forma.

A situação é considerada de praxe pela diretoria que se orgulha das instalação do centro de treinamento e vê como uma boa oportunidade para "pescar" de vez o jogador de interesse. No ano passado, durante negociações para ter Kenedy por empréstimo, o rubro-negro também colocou a estrutura do clube à disposição do atleta.

Tanto Flamengo quanto o estafe de Oscar tratam a situação com cautela, mas acreditam num possível desfecho ainda esta semana. O jogador de 30 anos, tem liberação para ficar longe da China até dezembro, mas ainda tenta esticar para maio de 2023, o que é visto como improvável.

Conforme trouxe a GOAL, uma fonte envolvida nas negociações tratou situação com otimismo e disse o acerto "está quase". Na última segunda-feira (01), uma foto do jogador com a camisa do Flamengo vazou na internet e deixou os torcedores enlouquecidos.

Vale frisar que Oscar é bem próximo da família do técnico Dorival Júnior, especialmente de Lucas Silvestre, filho e auxiliar do treinador e Bruno Silvestre. Além disso, o meia dividiu o vestiário com David Luiz na seleção brasileira e no Chelsea.

Aos 30anos de idade, Oscar tem contrato com o Shanghai Port até novembro de 2024. Nesta temporada, ele fez três jogos pela equipe, com um gol marcado e uma assistência.