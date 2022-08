Flamengo entra em contagem regressiva por Oscar e espera por desfecho ainda nesta semana

Meia de 30 anos está perto de ser mais um reforço do time carioca na temporada

O Flamengo inicia uma semana cheia pela frente. Além do duelo decisivo diante do Corinthians, pelas quartas de final da Copa Libertadores, nesta terça-feira (02), na Neo Química Arena, o time carioca também vive contagem regressiva para fechar a contratação do meia Oscar e espera por um desfecho ainda esta semana.

Conforme trouxe a GOAL, o jogador tem liberação para atuar por uma equipe até dezembro deste ano. O estafe de Oscar ainda tenta esticar esta liberação até maio de 2023, mas vem encontrando dificuldades. Os chineses deixam claro que desejam ter o meia, que tem contrato até dezembro de 2024, no início da próxima temporada.

Este cenário não desanima o Flamengo, que avançou nas negociações com o jogador e está muito próximo de sacramentar um acordo para ter mais um reforço na temporada. Apesar de cautela, o otimismo é grande para os dois lados. Uma fonte próxima ao jogador e que participa das tratativas disse à GOAL que "está quase".

O desejo de Oscar em ficar longe da China foi o ponto chave da liberação do atleta. A esposa do meia está grávida e próximo de dar a luz. Com a distância do país asiático e as grandes restrições ainda por conta da Covid-19, o jogador expôs a necessidade de ficar um tempo fora e foi atendido.

Uma parte do estafe do atleta nutria o desejo de levá-lo para a Europa, mas com a liberação até dezembro e o longo período do brasileiro no futebol chinês, dificultou qualquer tentativa. No Brasil o atleta ainda chegou a ser procurado por Corinthians e Internacional, mas deu preferência ao Flamengo pela estrutura e potencial de investimento.

Oscar, como já trouxe a GOAL, terá que abrir mão de uma grande quantia para ficar fora da China. O Shaghai já deixou claro que não pretende arcar com nenhum % de seu salário enquanto estiver atuando por outra equipe.