Em homenagem a Garrincha, Botafogo cria camisa com listras tortas

Apenas uma peça foi produzida e ficará exposta no Museu do Maracanã

O Botafogo, em homenagem aos 88 anos que Garrincha, se estivesse vivo, completaria neste mês de outubro, lançou uma camisa especial e comemorativa em homenagem ao ídolo. A peça, que não será comercializada, junta a camisa tradicional do clube com uma característica marcante do jogador.

Nascido, segundo a família, em 18 de outubro, mas registrado em cartório apenas no dia 28, Garrincha, agora em 2021, estaria completando 88 anos. Para homenagear um dos maiores jogadores de sua história, o Botafogo, no próprio dia 28, divulgou uma camisa especial que será lançada.

A peça, chamada de "A Camisa do Anjo Torto", tem mais do que o apelido de Garrincha no nome. As tradicionais listras verticais em preto e branco da camisa do Glorioso foram levemente inclinadas do meio para baixo, representando as pernas tortas de Mané.

Camisa O Anjo Torto: homenagem ao maior jogador de todos os tempos será exposta no Museu do Maracanã. Saiba mais em nosso site: https://t.co/HSRowtuPZX#MaiorÉOMané pic.twitter.com/nigwOvs7IH — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 28, 2021

“Pela primeira vez na história, as listras alvinegras se curvam diante da maior estrela que já a vestiu. Afinal, só mesmo Garrincha poderia modificar uma das camisas mais tradicionais do futebol mundial", escreveu o clube na campanha de divulgação da camisa comemorativa.

"Garrincha é um patrimônio botafoguense e toda homenagem feita a ele é pouco, mas a ideia de entortar as listras da camisa tal qual suas pernas, é como se todo clube estivesse fazendo uma reverência a ele. Mané é o maior e um jogador único merece uma camisa única, ele que está eternizado em nossos corações, agora está eternizado nessa camisa.", disse Lênin Franco, Diretor de Negócios do Botafogo.

Apenas uma camisa desta será produzida e não será comercializada. Os torcedores botafoguenses e os fãs de Garrincha poderão vê-la exposta no Museu do Maracanã, a partir de novembro.

Garrincha defendeu a camisa do Botafogo entre 1953 e 1965, atuando em 325 partidas, nas quais marcou 102 gols. Pelo clube, conquistou diversos títulos, inclusive três Campeonatos Cariocas, além do posto de ídolo alvinegro.