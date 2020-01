Elenco em aberto: Flamengo segue em busca de um lateral-direito

Mesmo depois de acertar com cinco reforços, a diretoria continua mapeando o mercado para encontrar o suplente de Rafinha

O ano de 2020 começou agitado para o Flamengo, o time já fechou a contratação de cinco reforços e ainda espera pelo final feliz com Gabigol. É o clube que mais se movimentou nesta janela de transferências e não deve parar por aí, pois segue na busca por um lateral-direito.

Com o empréstimo de Rodinei ao Internacional, Jorge Jesus tem três opções na mão. Além de Rafinha, que é o titular absoluto, ele conta com João Lucas e Matheusinho. O primeiro, não convenceu e esteve ao ponto de deixar o clube nesta janela. O segundo é visto como uma grande aposta e por mais que a diretoria queira dar oportunidades ao garoto, sabe que pelo calendário e o nível de exigência este ano, vai precisar trazer mais um jogador.

Em dezembro, o trabalhou com a possibilidade de comprar Orejuela junto ao , a diretoria já tinha entrado em contato com o clube holandês mas desistiu ao saber que o , mesmo sem condições de manter o atleta, decidiu exercer o direito de compra. O time Celeste até abriu as portas ao Rubro-Negro para um empréstimo, que optou por desistir do lateral.

Guga, do , também surgiu como opção, mas as altas cifras pedidas pelo Atlético-MG esfriaram as conversas que neste momento está disputando o torneio pré-olímpico. O Flamengo se concentrou em definir outros negócios como as chegadas de Michael, Pedro e Thiago Maia.

Nesta segunda-feira(20), ao desembarcar no após o período de férias em , Jorge Jesus deixou claro que o Flamengo segue atento ao mercado.

"Praticamente estão quase todos, ainda faltam alguns jogadores que nós achamos que pode melhorar a quantidade do time. Mas nós procuramos um jogador dentro das características que a equipe do Flamengo tem para jogar e é isso que o Flamengo tem se baseado.