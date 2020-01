Gabigol no Flamengo: a fonte de dinheiro para a Inter contratar quem realmente deseja

A venda de Gabigol ao Flamengo pode render muito aos cofres italianos

Querendo entrar no mercado e já com alvos, a venda de Gabigol ao deve ajudar nos planos da Inter, com quatro nomes no radar.

Segundo o Gazzetta dello Sport, a mina de ouro para a os italianos nesta janela fica por conta de Gabigol. Mesmo sem muito sucesso no time, a Inter vê nele a possibilidade de conseguir o dinheiro de que precisa para suas desejadas contratações: Ashley Young , Leonardo Spinazzola, Christian Eriksen e Olivier Giroud.

Os valores do negócio para que Gabigol fique em definitivo no Flamengo, onde foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2019, são de aproximadamente R$ 90 milhões, ou € 20 milhões.

Além da venda de Gabigol, a Inter também conta com negociações de Matias Vecino e Valentino Lazaro, por diferentes razões, mas que nunca realmente entraram nas graças de Conte.

Desde de o final do Campeonato Brasileiro o torcedor flamenguista vive a expectativa de poder contar com seu craque de maneira definitiva. O artilheiro do em 2019 estava apenas emprestado ao Flamengo, que vem fazendo movimentações consideráveis para comprar o jogador. O contrato, que deve ser fechado em breve, prevê vínculo do jogador com o clube carioca até o final de 2024.