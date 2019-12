Torcida do Fla se mobiliza após saída de Rodinei: "Obrigado, Inter"

Internacional anunciou a compra do lateral direito Rodinei nesta segunda-feira (30). Flamenguistas demonstram felicidade por negócio

O confirmou, nesta segunda-feira (30), a contratação de Rodinei. O clube anunciou o lateral direito que pertencia ao . A informação fez com que a torcida rubro-negra demonstrasse felicidade com o fato.

Houve um movimento da torcida flamenguista durante a tarde com celebração do fato. Vários torcedores enalteceram o ocorrido. Veja, abaixo, algumas manifestações no Twitter.

"obrigado inter" nos trends muito obrigada mesmo sci agora somos chacota nacional https://t.co/NfecWf0c4g — rafaela 🇦🇹🧣 (@wwomansworld) December 30, 2019

Obrigado inter, sempre ajudando da mesma forma!! pic.twitter.com/yLDoBCRIQi — OsFlanaticos (@OsFlanaticos_) December 30, 2019

Obrigado Inter! Parceria é isso! Berrio tá baratinho, hein?! 11 milhões apenas! Pode pagar parcelado se quiser pic.twitter.com/mg4blCeYy1 — Outro patamar (@JosJuniorRodri3) December 30, 2019

Obrigado inter,mas eu vou sentir falta do meu rodilindo😪😪😪 pic.twitter.com/O06UseRf7n — bazani canedo🎷ᶜʳᶠ #reidamerica #bicampeão (@bazani_jv) December 30, 2019