Flamengo acerta com Lille a contratação de Thiago Maia

Volante é o quarto reforço do Rubro-Negro para a temporada 2020

O chegou a um acordo com o , da , e acertou o empréstimo do volante Thiago Maia até dezembro de 2020. No final de dezembro, a Goal trouxe o começo das negociações que se concretizaram nesta semana. O jogador de 22 anos é o quarto reforço do time carioca para esta temporada.

Sonho antigo do Flamengo e do próprio atleta, que nunca escondeu o desejo de vestir a camisa Rubro-Negra, Maia quase chegou ao Rio de Janeiro no meio do ano passado, mas o Lille travou o negócio. Depois de seis meses em que foi pouco aproveitado, o clube francês chegou a conclusão de que o melhor para as duas partes seria liberar o atleta.

Depois de semanas, de conversas e negociações, o presidente Rodolfo Landim deu o aval para o negócio ser sacramento na noite a última sexta(10). Na manhã deste sábado, o diretor de futebol, Bruno Spindel sacramentou o negócio.

Thiago Maia é aguardado no Rio de Janeiro na próxima semana para realizar exames médicos e ser anunciado pelo clube .