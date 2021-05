Eintracht Frankfurt pode 'furar' Real e quer Raúl como técnico

O ex-jogador é visto como substituto natural para o caso de Zidane deixar os Blancos, mas tem mais gente de olho no trabalho no Castilla

Treinador do Real Madrid Castilla, o time B da equipe merengue desde 2019, o ex-atacante Raúl começou a chamar a atenção de clubes europeus que o querem como comandante. Entre eles está o Eintracht Frankfurt. O Real Madrid, porém, enxerga o ídolo como um substituto natural em caso de saída de Zidane.

Depois da eliminação na semifinal da Liga dos Campeões, o vestiário do Real Madrid já está se preparando para uma possível despedida de Zinedine Zidane ao final da atual temporada, ainda mais se não vencer o Campeonato Espanhol. A situação já começou a se desenhar antes mesmo da derrota para o Chelsea, mas ganhou força agora.

Dentro do clube, Raúl é visto como substituto natural para o francês, segundo o jornal Marca. Ex-jogador merengue e ídolo no Santiago Bernabéu, ele treina a equipe B do Real, o Castilla, desde 2019 e, assim, poderia seguir o mesmo caminho de Zidane, que saiu do mesmo lugar para comandar o time principal.

O trabalho de Raúl no Castilla, porém, agrada mais times. Conforme apurado pela Goal na Alemanha, o Eintracht Frankfurt já está acompanhando o ex-jogador há um ano e quer que ele assuma o cargo por lá a partir da próxima temporada.

O desempenho do Castilla, antes desacreditado, nas mãos de Raúl chamou a atenção do time alemão, que viu como positivo o trabalho que ele fez com jogadores como Chust, Arribas, Miguel Gutiérrez e Antonio Blanco no caminho para o time principal do Real.

Para além das funções tradicionais de treinador, o Eintracht tem um plano de dar ao ex-jogador uma função semelhante ao que acontece em times ingleses. A ideia é que, além de comandar o time, ele desempenhe um papel de gerente de futebol, com poder de decisão em muitas áreas e ajudando a desenvolver e melhorar os jovens talentos do clube, visando um salto para a elite do futebol.

A passagem de Raúl pelo Schalke, quando ainda era jogador, também é um ponto positivo para o clube, que enxerga uma boa capacidade de adaptação do treinador ao país, tanto no futebol como na cultura local.

O clube alemão já mostrou seus planos a Raúl, e ambos concordaram em se reunir ao final da temporada, quando o futuro do Eintracht estiver definido - o time busca uma vaga na Liga dos Campeões através da tabela de classificação da Bundesliga - e do Castilla.