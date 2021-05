Jogadores do Real Madrid apostam em saída de Zidane

A sensação que ronda o dia a dia do vestiário do clube merengue é que Zidane não permanecerá para a próxima temporada

Zidane não deve seguir no Real Madrid na próxima temporada. Pelo menos essa é a sensação que ronda o dia a dia do vestiário do clube merengue. O contrato do treinador com a equipe é válido até 2022, mas Zidane já demonstrou, tanto na época de jogador, como agora como treinador, que cumprir seus vínculos até o final não é uma garantia.

Segundo apurado pela Goal com jogadores do elenco do Real Madrid, a convicção geral é que Zinedine Zidane não permanecerá no clube. A mesma sensação é transmitida pelo entorno de vários atletas do plantel. O treinador se mostra por vezes cansado, até aborrecido, por tudo o que vem se arrastando desde setembro. Seja pelo calendário, a sequência de lesões no elenco, a quantidade de críticas. O pensamento sobre a possível saída de Zidane vem bem antes da eliminação na semifinal da Liga dos Campeões.

Além disso, jogadores experientes como Marcelo e Isco se sentem decepcionados com a situação atual que vivenciam no clube. Antes referências no Real Madrid, os atletas estão perdendo espaço e importância na equipe desde que Zidane retornou ao comando. Ainda de acordo com uma pessoa próxima ao treinador, Zidane está desgastado diante da rotina imposta ao futebol no último ano, com tantos protocolos devido à pandemia do coronavírus.

A direção do Real Madrid também 'não põe a mão no fogo' sobre a continuidade de Zidane para a temporada 2021-2022. O clube respeitará a decisão do treinador, mas o desejo é que ele permaneça. Assim, o técnico ainda seria peça chave na tentativa do Real de avançar em uma possível negociação para ter Mbappé, do PSG.

Caso Zidane deixe o clube, Raúl é uma das alternativas que surge para substituí-lo. Sua identificação com o clube, o impacto com a torcida e seu trabalho nas categorias de base são pontos levados em consideração. Outros nomes ventilados são o de Joachim Low e Massimiliano Allegri.

Um projeto que chama a atenção de Zidane é o de treinar a seleção da França no futuro. Deschamps, salvo uma grande decepção na Eurocopa desde ano, deve cumprir o seu contrato com a equipe até o fim da Copa do Mundo de 2022. A partir deste momento, é possível cogitar o nome de

Zidane para o cargo.