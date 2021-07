eFootball terá o modo Master Liga?

Sucessor de PES 2022 não terá modos offline em sua versão gratuita, mas terá Master Liga vendida separadamente

eFootball será o novo jogo de futebol da Konami, assumindo o posto então ocupado por Pro Evolution Soccer, o PES. Gratuito, o game chegará para diversas plataformas, mas terá foco em partidas online e jogo competitivo.

Na apresentação do novo jogo, que aconteceu na última quarta (21), a Konami deu foco ao crossplay entre plataformas (que permitirá que jogadores dos consoles, PCs e celulares se enfrentem livremente), mas deixou completamente de fora um dos modos mais queridos do PES, as Master Liga, que sequer aparece no calendário de lançamento do e Football.

O eFootball terá Master Liga?

Apesar de ignorada da apresentação, a Master Liga, modo de gerenciamento de time offline, onde o jogador assume o papel de treinador e cuida de contratações e escalações, deve sim chegar ao eFootball.

O perfil oficial do eFootball/PES em japonês confirmou a informação na manhã desta quinta (22), afirmando que a Master Liga, assim como outros modos, deve ser vendida separadamente no formato de DLC (sigla para downloadable content, ou conteúdo para download), somente para plataformas compatíveis.

Não existe nenhuma informação sobre quais seriam as plataformas compatíveis, mas já especula-se que sejam os consoles da nova geração, PS5, Xbox Series X e S, que contam com maior poder de processamento.