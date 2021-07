PES 2022 vira eFootball: Lançamento, preço, plataformas, novidades e outros detalhes

Confira todas as informações sobre o novo jogo de futebol gratuito da Konami, que deixa PES no passado e aposta em crossplay e modos competitivos

A Konami finalmente revelou o seu novo jogo de futebol para a temporada de 2022, e diferente do que muitos pensavam, PES 2022 não será o título do lançamento. A bola da vez é eFootball, novo game grátis, que tem como foco o seu modo competitivo e integração entre as plataformas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Curioso para entender como funcionará o novo game? A Goal preparou um guia completo, com tudo o que você precisa saber sobre o eFootball.

A Konami apresentou o novo jogo de futebol na manhã desta quarta-feira (21), e apesar de todos os detalhes sobre o planejamento de lançamento, não cravou uma data para a chegada do game. Ao invés de um lançamento tradicional, quando o jogo é entregue completo, eFootball ganhou um roadmap (espécie de calendário), que divide a sua chegada em partes.

A previsão para a primeira parte do lançamento, com partidas locais usando nove equipes (incluindo os brasileiros Corinthians, Flamengo e São Paulo) e jogos online entre plataformas da mesma família (PS vs PS, Xbox vs Xbox) foi anunciada como "early autumn", início do outono no hemisfério norte. Isso significa que uma espécie de demo deverá chegar no começo de setembro.

Ainda na janela de outono (que vai até novembro), o game receberá o sistema de ligas online, seu modo de gerenciamento (antigo myClub, que ainda não tem nome confirmado), crossplay entre consoles e PCs e um passe de temporada, no estilo usado em jogos como Fortnite e Call of Duty: Warzone.

Por fim, a última parte do lançamento acontece na janela de inverno (de dezembro a fevereiro), quando eFootball terá seus primeiros eventos de eSports, além do lançamento para celulares (também gratuito), e a inclusão do mobile no sistema crossplay. A essa altura, será possível enfrentar jogadores de qualquer plataforma, sem limitações.

#eFootball™ is on a path to change football gaming forever, and it doesn't stop at launch.



As an evolving platform, we will deliver regular updates and upgrades to players. Including more modes in the future.



Here's our first dev roadmap: https://t.co/5531iazNTu pic.twitter.com/g48vLxLD5z — eFootball (@play_eFootball) July 21, 2021

Uma das melhores notícias do anúncio de eFootball foi a confirmação de que o jogo será gratuito para todas as plataformas. A estratégia já é familiar da franquia, que contava com lançamentos anuais da versão Lite, que oferecia acesso ao modo myClub gratuitamente.

Issi significa que os donos de qualquer plataforma terão acesso à versão completa do eFootball sem gastar nada. A Konami ainda anunciou um sistema de passe de temporada, similar ao visto em jogos como Fortnite, Warzone e Rocket League. Apesar de não ter detalhado o conteúdo do passe, sabe-se que a mecânica funciona como uma espécie de assinatura, onde jogadores pagam para ter acesso a uma série de recompensas, que são desbloqueadas de acordo com o seu progresso no game.

Outro ponto forte do eFootball será a acessibilidade do game, que além de gratuito, estará disponível para praticamente todas as plataformas de jogos. O game será lançado para PS5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, PC, Android e IOS (iPhone e iPad). Vale notar que a chegada aos smartphones será mais demorada, com programação de lançamento entre dezembro e fevereiro.

Além das diversas opções para jogar, a comunidade de eFootball poderá se encontrar em partidas crossplay. Isso significa que, independente de onde você jogar (console, PC, celular), você poderá enfrentar jogadores de outras plataformas. A tecnologia já é destaque em grandes jogos free to play, como Fortnite e Warzone, mas seguia distante dos games de futebol, e agora fará sua estreia em eFootball.

No trailer de anúncio e roadmap de lançamento do eFootball, a Konami não citou modos offline clássicos do PES em nenhum momento, o que causou reações negativas da comunidade. Master Liga, Rumo ao Estrelato ou mesmo editores básicos de ligas e campeonatos parecem estar fora do game, e devem deixar saudades em muitos fãs da série japonesa. Outra função de peso que não foi citada no anúncio foi o poderoso editor de uniformes e jogadores do PES, usado pelos usuários para reproduzir equipes sem licença no jogo.

Pela primeira vez na história da franquia de futebol da Konami, o jogo será inteiramente gratuito para jogar. Ao final do lançamento (entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022), todos os modos serão acessíveis sem a necessidade de uma compra ou pagamento.

Grande novidade do sistema online de eFootball, o crossplay permitirá que jogadores de todas as plataformas (consoles, celulares e computadores) se enfrentem em partidas online sem nenhuma limitação. A Konami não deu muitos detalhes sobre uma potencial separação entre tipos de controles (joysticks, teclados, comandos por toque), mas é possível que algo do gênero seja implementado para balancear os jogos.

Programados para a janela de outono do norte (entre setembro e novembro), os modos devem substituir as antigas Divisões Online e myClube de PES. A Konami não entrou em detalhes sobre os modos, mas pelas imagens do roadmap, é possível notar que algo semelhante ao Ultimate Team, do concorrente FIFA, deve chegar em eFootball.

Dribles sempre foram uma grande barreira para os jogadores de PES, já que os comandos eram mais complexos e difíceis de encaixar durante as partidas. Para a alegria dos fãs do futebol mais ousado, a Konami parece ter ouvido a comunidade e implementado um sistema mais versátil de fintas.

No trailer de apresentação, o novo embaixador, Neymar Jr., foi usado para mostrar alguns dos movimentos, que parecem mais leves e simples de executar, e têm foco em duelos um contra um, de acordo com a própria Konami.

Uma das tendências de sucesso em games gratuitos nos últimos anos, o passe de temporada será uma das apostas da Konami para faturar com eFootball. Sem maiores detalhes revelados, o passe deve seguir o padrão visto em títulos como Fortnite e Warzone, onde os jogadores compram o acesso a uma série de recompesas, que são desbloqueadas com a progressão no jogo.

O sistema recompensa jogadores mais dedicados, que fazem login consistentemente, e costuma esconder seus melhores prêmios em estágios mais avançados, que exigem mais esforço dos jogadores. Outro detalhe importante é que os passes costumam ter uma data de expiração, que obriga os usuários a completarem as tarefas em um período de tempo.

eFootball chega a todas as plataformas rodando no Unreal Engine, poderoso motor gráfico da Epic, usado em jogos como Fortnite, Valorant e Rocket League. O engine é famoso por ser leve, mas também oferecer uma enorme gama de opções para os desenvolvedores, que podem tornar jogos muito versáteis, com opções visuais adequadas para dispositivos mais modestos ou máquinas mais potentes, como os consoles da nova geração e computadores.

A parte gráfica apresentada no trailer dividiu as opiniões na comunidade de jogadores, que esperavam mudanças mais dramáticas no visual do game. O que se viu foi uma versão mais polida do que a apresentada no beta online do game, liberado em junho.

Quem estará na capa de eFootball?

Por se tratar de um produto exclusivamente online (distribuído via download pelas lojas dos consoles, PCs e celulares), eFootball não terá uma capa tradicional, como as que costumavamos ver em PES e FIFA.

Mesmo com a mudança de direção, o game aposta nas figuras de Lionel Messi e Neymar Jr., velhos conhecidos da série PES, que agora retornam para assumir o protagonismo no novo game da Konami.

Do lado do concorrente, FIFA 22, da EA Sports, Kylian Mbappé, companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain, foi o escolhido para estampar a capa do game. Clique aqui e confira o guia completo, com informações do lançameto, datas, preços e versões do FIFA 22.