Efeito Crespo: Pablo vai reencontrando a confiança para marcar gols no São Paulo

O atacante, muito criticado nas últimas temporadas, demonstra melhora significativa nas finalizações sob o comando do novo técnico

O trabalho de Hernán Crespo tem animado o torcedor do São Paulo. E não poderia ser diferente, afinal de contas o início do argentino é o melhor de um treinador no Tricolor neste século XXI. Uma das consequências é ver, em campo, jogadores que não vinham tão bem apresentando melhora. Tem sido o caso do atacante Pablo, autor do primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Rentistas, no encontro válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2021.

Bastante criticado nas últimas temporadas, por não marcar tantos gols quanto se esperava, Pablo ainda está longe de ser unanimidade para o torcedor. Mas, pouco a pouco, vai dando mostras de que poderá voltar à forma que o alçou ao estrelato no cenário brasileiro em 2018.

Na estreia do time dentro de casa nesta edição da Libertadores, Pablo abriu o placar após receber bela assistência de Dani Alves – mais uma vez atuando na ala direita e, como já vinha fazendo nos últimos duelos de volta a este setor do campo, decidindo. O camisa 9 recebeu o passe rasteiro e, de frente para o goleiro adversário, não titubeou: finalização seca e rasteira. Fatal. Já no final do jogo, foi substituído e, do banco de reservas, viu Reinaldo dar números finais em cobrança de pênalti.

Foi o 23º gol de Pablo em 90 jogos oficiais pelo São Paulo (o seu primeiro na Libertadores) e o quarto sob o comando de Hernán Crespo, que nos tempos de jogador foi um dos melhores atacantes de sua geração. Apenas sob o comando de Fernando Diniz o atual camisa 9 são-paulino balançou mais as redes: foram 12 tentos, mas com um número muito maior de partidas disputadas. Se o duelo contra o Rentistas foi apenas o seu nono sob as ordens de Crespo, Pablo entrou em campo 59 vezes tendo Diniz como técnico.

Hoje, não apenas Pablo tem sua melhor média de gols por 90 minutos pelo São Paulo (0.59) como vem mostrando ser um finalizador melhor. Segundo números da Opta Sports, sob o comando de Crespo o atacante melhorou o desempenho em suas finalizações e passou a desperdiçar menos oportunidades: sua taxa de conversão a gol no total das tentativas é de 20%, inferior apenas aos 22.2% que teve nos seis jogos sob o comando de André Jardine. Uma melhora significativa se comparados aos quase 10% de taxa de conversão em gols que vinha apresentando com Fernando Diniz.

🇾🇪⚽️🔥 Tricolor 100%! No Morumbi, o @SaoPauloFC bateu o @CLUBRENTISTAS por 2-0 e chegou a 6⃣ pontos no Grupo E, do qual é líder isolado sem sofrer gols. Pablo e Reinaldo marcaram. #Libertadores #GloriaEterna pic.twitter.com/QTLJy09bBY — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 30, 2021

“Gol em qualquer campeonato dá confiança. Espero continuar fazendo. Estamos disputando Paulista e Libertadores, dois campeonatos que queremos chegar para ser campeão, então a gente tem que estar muito concentrado, muito focado. Espero continuar fazendo gols, espero isso e estou muito feliz”, disse na saída do gramado.