Hernán Crespo no São Paulo: melhor início de técnico do século e quinto da história

Treinador tem 83,33% de aproveitamento em dez jogos, com oito vitórias, um empate e uma derrota

Hernán Crespo, do São Paulo, tem o melhor início de um treinador neste século pelo clube com 83,33% de aproveitamento dos pontos. O desempenho é igual ao de Cuca na primeira passagem pelo Morumbi, em 2004.

Com oito vitórias, um empate e uma derrota em dez jogos, Crespo tem também a quinta melhor arrancada de um técnico nas primeiras dez partidas em toda a história do São Paulo, desde 1930 ( veja na tabela abaixo ). Os dados são do arquivo histórico do site oficial do São Paulo.

Melhores inícios de trabalho de um técnico em dez jogos pelo São Paulo Técnico Ano Jogos Vitórias Empate Derrota Aproveitamento Rubens Salles - 1ª passagem 1931-1932 10 9 1 0 93,33% Jim Lopes - 1ª passagem 1953 10 9 1 0 93,33% Pepe - 1ª passagem 1986 10 9 1 0 93,33% Joreca - 1ª passagem 1943 10 8 2 0 86,87% Hernán Crespo - 1ª Passagem 2021 10 8 1 1 83,33 Cláudio Cardoso - 1ª passagem 1961 10 8 1 1 83,33 Cuca - 1ª passagem 2004 10 8 1 1 83,33

*Fonte: Michael Serra - Arquivo Histórico do São Paulo FC

"Se igualamos ou superamos recordes, é mérito dos jogadores. Depois é uma equipe em constante evolução. Estamos no começo da temporada. Falta muito. Tudo isso apenas começou", disse Crespo, em entrevista coletiva.

O São Paulo acumula seiss vitórias seguidas na temporada. A última foi sobre o Santo André, por 2 a 0, na última sexta-feira, no Morumbi. Agora, o time se prepara para encarar o Ituano, neste domingo, às 22h15, no interior