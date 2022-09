Eduardo Sasha é testado na vaga de Hulk e deve ser titular do Atlético-MG

Com 12 gols na temporada, atacante treinou entre os escolhidos de Cuca e deve se tornar titular contra o Red Bull Bragantino

O Atlético-MG deve ter Eduardo Sasha entre os titulares diante do Red Bull Bragantino, na tarde desta quarta-feira (7), pela 26ª rodada do Brasileirão. O jogador de 30 anos foi testado na vaga de Hulk nos treinos realizados às vésperas do jogo, como soube a GOAL.

Cuca preparou o atacante para iniciar a partida entre os titulares no jogo que acontece no Mineirão. Ele, inclusive, chegou a informar ao grupo que pretende utilizá-lo no duelo.

Eduardo Sasha entrou bem na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, no último domingo (4), e deu assistência para o gol de Hulk, o segundo do duelo disputado em Goiânia.

O centroavante soma 39 partidas em 2022, com 1.723 minutos. No período, fez 12 gols e deu duas assistências. Ele é o reserva imediato do setor ofensivo neste momento.

Nesta quarta-feira, Sasha deve assumir justamente a vaga do craque atleticano. O dono da camisa 7 teve uma pequena lesão muscular na panturrilha esquerda e já iniciou tratamento na fisioterapia nessa segunda-feira (5). Hulk não tem previsão para retorno aos gramados.

Pedro Souza/Atlético-MG

Recuperado de uma lesão no quadril, Alan Kardec voltou a treinar na última semana. Ele, inclusive, participou da atividade ao lado do restante do elenco na última sexta-feira (2). No entanto, se for relacionado, ficará no banco de reservas.

Eduardo Vargas também seria uma opção, já que a comissão técnica e o departamento de futebol querem recuperá-lo após as falhas recentes. Ele, inclusive, entrou em campo no último domingo, mas não deve ter chance como titular neste momento.