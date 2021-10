Brasileirão: Edenílson vai repetindo Claudinho e meias artilheiros das últimas edições

Meio-campista anotou o gol da vitória do Internacional sobre o Fortaleza e assumiu a artilharia do Brasileirão 2021

O Internacional derrotou o Fortaleza por 1 a 0 neste domingo (19) , no Beira-Rio, e teve Edenílson mais uma vez como o grande responsável pelos três pontos do Colorado no Brasileirão. O meia anotou o seu nono gol na competição, e se isolou na artilharia desta edição 2021 .

Edenílson persegue agora uma marca difícil, conquistada por Claudinho na última edição do Campeonato Brasileiro: ser o artilheiro da competição jogando no meio-campo.

Em 2020, atuando pelo Red Bull Bragantino, Claudinho anotou 18 gols e foi artilheiro do Brasileirão ao lado de Luciano, do São Paulo. O meia, que hoje defende o Zenit, da Rússia, chegou ao número em 35 jogos.

Em 2019, outro meia que se destacou com gols foi Arrascaeta. O camisa 14 foi peça fundamental no título do Flamengo anotando 13 bolas na rede em 23 partidas, mas esteve longe da artilharia, que ficou com Gabigol que marcou 25.

Historicamente, na competição, sempre há um meia ou outro que brilha entre os atacantes e mantém boa média de gols. Em 2018, foi a vez de Lucas Paquetá, do Flamengo, que marcou 10 gols.

Com a média de 0,47 gols por jogo, o desafio de Edenílson para seguir os passos de Claudinho e ser artilheiro do torneio é grande. O jogador do Internacional concorre com nomes como Hulk e Bruno Henrique, que têm oito gols, além de centroavantes como Gabigol e Yuri Alberto, que estão na cola do meia, com seis tentos.