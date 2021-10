Dupla Neymar e Raphinha anima pela seleção brasileira: desafio é seguir assim

Os camisas 10 e 19 foram os grandes destaques da vitória por 3 a 1 sobre o Uruguai, pelas Eliminatórias

O Brasil venceu e convenceu . Depois de muito tempo. Antes dos 4 a 1 sobre o Uruguai, em duelo válido pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, as últimas exibições que passaram tanta segurança talvez tenham sido os 4 a 0 sobre o Peru, na Copa América de 2021, e o triunfo por 2 a 0 em Montevidéu sobre os mesmos uruguaios. A equipe de Tite lidera a competição classificatória com folgas .

E em meio à notícia de uma exibição tanto segura defensivamente quanto criativa e efetiva no ataque, é impossível não destacar o entendimento entre Neymar e Raphinha no ataque. Foi o primeiro jogo do meia-atacante do Leeds como titular, depois de ter aparecido com destaque nos jogos anteriores (especialmente com as duas assistências contra a Venezuela), e Raphinha foi premiado com dois gols. Os seus primeiros com a camisa canarinho.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Antes de Raphinha ter sua noite de brilho em Manaus, Neymar voltou a sorrir: o camisa 10 infiltrou na área como se fosse um centroavante para concluir o lindo passe dado por Fred no início do primeiro tempo. Este tipo de movimentação, a infiltração rompendo as linhas defensivas, foi vista durante boa parte do clássico contra os uruguaios. Em que pese mais uma exibição decepcionante de Gabriel Jesus atuando centralizado, pecando nas finalizações, a equipe de Tite teve motivos para acreditar que o futuro pode ser animador. Especialmente pelas interações entre Raphinha e Neymar.

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O jogador do Leeds mostrou velocidade e perspicácia ao disparar da ponta-direita para aproveitar o rebote dado pelo goleiro Muslera, após chute de Neymar, para estufar as redes, anotando o 2 a 0 para o Brasil. O seu segundo, o terceiro da seleção, veio na etapa complementar quando disparou em velocidade pelo meio para finalizar com segurança após receber passe de Neymar em jogada de contra-ataque.

Enquanto Raphinha esteve em campo, até pouco antes do minuto 30 do segundo tempo, ele foi o jogador que Neymar mais buscou: foram oito passes do camisa 10 para o 19. Já o craque da seleção recebeu seis passes da mais nova sensação brasileira do futebol. Com Raphinha já no banco de reservas, Neymar ainda deu outra assistência para Gabigol transformar a vitória em goleada.

Resta saber como esta parceria entre Neymar e Raphinha seguirá dentro de campo. Ao longo dos últimos anos foram vários os jogadores, em especial os pontas, que animaram a torcida e crítica mas cujo desempenho não conseguiu se manter de forma regular. A lista é grande, passa por Everton Cebolinha, Richarlison e outros. Raphinha é o mais novo a atrair este holofote para si. O desafio é manter a qualidade de seu futebol na seleção, nos próximos desafios, assim como a boa interação com Neymar.