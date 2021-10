Raphinha no Liverpool? O que se sabe sobre o interesse dos Reds no destaque da seleção?

O atacante brasileiro surgiu no radar dos Reds após impressionar com a camisa do Leeds United

Raphinha, atacante do Leeds e da seleção brasileira, segue despertando interesse do futebol europeu. Dessa vez, seu empresário revelou que o Liverpool estava interessado em contratar o jogador durante a janela de transferências do verão, mas que o negócio não evoluiu.

Raphinha foi contratado pelo Leeds do Rennes por 17 milhões de libras (cerca de R$ 123 milhões de reais), em outubro de 2020. O brasileiro rapidamente provou ser uma compra vantajosa ao conseguir uma vaga no time titular de Marcelo Bielsa.

As atuações espetaculares do atacante ajudaram seu time a garantir o nono lugar na Premier League em sua primeira temporada de volta à primeira divisão, com o ponta atraindo a atenção de vários clubes importantes neste processo.

Raphinha é representado pela ex-estrela do Barcelona e do Chelsea Deco, que agora revelou que o Liverpool esteve entre aqueles que se aproximaram do talismã do Leeds neste verão.

“Raphinha se tornou um jogador importante na Premier League, o clube sabe que ele cresceu e as coisas vão acontecer naturalmente”, disse Deco ao ge.

“Ele é jovem, tem muitos desafios pela frente, certamente há vários clubes que gostam dele, e o Liverpool gosta dele, houve abordagens, mas nada oficial."

"O Leeds queria mantê-lo por mais uma temporada."

Raphinha tem contrato com o time inglês até 2024, mas já surgiu o interesse de clubes da Inglaterra, querendo contar com o jogador para o próximo ano.

Deco admite que o atacante brasileiro está no caminho para dar um salto maior na carreira, além de seu atual clube, o Leeds, estar ciente do interesse que ele desperta dos grandes times europeus.

“Raphinha está feliz no Leeds e com certeza chegará a hora de dar o maior salto da carreira, dar um passo à frente”, acrescentou o empresário de Raphinha. “Ele tem mais três anos de contrato, mas não é o contrato que define o tempo de permanência ou impede a transferência."

“O Leeds está ciente, eles vão querer fazer uma venda importante e o Raphinha vai acabar crescendo na carreira."

Raphinha é um dos principais jogadores do Leeds de Marcelo Bielsa. O atacante apareceu em todos os sete jogos do time na Premier League no início da campanha de 2021/22, marcando três gols.

Ele também conquistou uma vaga na seleção brasileira, e ainda, marcou duas assistências durante a vitória de 3 a 1 sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.