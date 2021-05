Juventus libera e Grêmio deve anunciar Douglas Costa nesta sexta-feira

O clube italiano anunciou o empréstimo do brasileiro em seu perfil oficial nas redes sociais

Como toda novela, que tem o seu capítulo final na sexta-feira, a novela entre Grêmio e Douglas Costa terminou com final feliz para nação tricolor. Na Itália, a Juventus anunciou que Douglas Costa está se transferindo para o Grêmio. Entre o jogador e o tricolor gaúcho já está tudo acertado em relação a salários e premiações por produtividade, mas a direção prefere manter a cautela antes do anuncio oficial.

O mandatário gremista, que passou boa parte desta sexta-feira chuvosa no Rio Grande do Sul, em sua fazenda na cidade de Osório, atendeu rapidamente a reportagem da Goal e preferiu manter cautela antes de anunciar oficialmente Douglas Costa.

“O anúncio da contratação do Douglas Costa pode ocorrer ainda nesta sexta-feira. Mas temos que acertar todas as pontas deste negócio, faltam poucos detalhes para definir a contratação, mas temos que ter 100% de certeza, como ainda não chegaram todos os documentos nós vamos manter a cautela”, destacou o presidente gremista Romildo Bolzan.

O atacante chegou a postar uma foto com a camisa do Grêmio em suas redes sociais (Instagram/Douglas Costa)

A janela para inscrever jogadores vindos do exterior fecha neste domingo, mas o Grêmio tem a garantia da FIFA, que caso o negócio só seja definido na segunda-feira, o tricolor irá conseguir inscrever Douglas Costa a tempo de jogar neste primeiro semestre.

“Temos a garantia da FIFA de que caso a negociação se concretize na segunda-feira o Douglas Costa irá poder atuar pelo Grêmio ainda neste primeiro semestre. Mas é grande a chance de que a gente anuncie ainda nesta sexta-feira ou neste final de semana”, destacou o mandatário gremista para reportagem da Goal.

Douglas Costa vem por empréstimo até junho de 2022, quando acaba o vínculo do jogador com a Juventus-ITA. Quando acabar o empréstimo Douglas Costa irá assinar um novo contrato com o Grêmio até o final de 2023.