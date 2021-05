Douglas Costa posta foto com camisa do Grêmio

O jogador está acertado com o clube e só depende da Juventus para retornar à Porto Alegre

Faltam detalhes para o Grêmio anunciar a contratação do meia atacante Douglas Costa. Na reunião que aconteceu nesta sexta-feira (14), na Itália, entre o empresário do jogador, o emissário do clube e dirigentes da Juventus, foram alinhavadas as cláusulas do contrato de rescisão entre o atleta e o clube italiano.

A expectativa era de que o acordo de rescisão fosse firmado nesta sexta, mas, como no contrato existem cláusulas que são muito complexas, além de uma dívida de valor considerável entre Juventus e Douglas Costa, as parte voltarão a se encontrar na próxima segunda-feira (17) para acertar os detalhes pendentes e assinar a rescisão do meia atacante com o time italiano.

Entre o jogador e o Grêmio está tudo definido: Douglas Costa irá assinar um contrato de dois anos e meio, com possibilidade de renovação automática por mais seis meses, se for do interesse das partes.

🚨 DOUGLAS COSTA AGORA NOS MELHORES AMIGOS! pic.twitter.com/EBjcd3L0Ch — FBI Tricolor ⚡️ (@FBITricolor) May 14, 2021

Na tarde desta sexta-feira, Douglas Costa postou uma foto em seu Instagram para um grupo fechado de amigos próximos, onde ele aparece vestindo a camisa do Grêmio. A imagem acabou vazando para o público em geral, o que ocasionou uma preocupação no departamento de marketing do Grêmio, responsável por divulgar as peças publicitárias do clube quando há confirmação da contratação de jogadores.

“Não se materializa nada de publicidade sem o ok do departamento de futebol. Como no caso do Douglas Costa não tem nada certo ainda, não sabemos de onde saiu a foto dele com a camisa do Grêmio. Quando for confirmada a contratação, aí vamos produzir o material de divulgação”, disse Beto Carvalho, diretor executivo de marketing do Grêmio, para a reportagem da Goal.

Revelado pelo Grêmio no final dos anos 2000, Douglas Costa foi vendido ao Shakhtar Donetsk no início de 2010. Passou ainda por Bayern de Munique e Juventus, inclusive voltando aos alemães na temporada por empréstimo para a temporada 2020/21.

Foto de Douglas com camisa do Grêmio anima torcida

Naturalmente, a torcida do Grêmio ficou empolgada com a postagem do atleta e repercutiu a foto nas redes sociais, sentindo que a contratação de Douglas Costa pode acontecer a qualquer momento.

🇪🇪Pediu liberação Juventus

🇪🇪Recusou Atlético Madrid

🇪🇪Abriu mão de MUITA grana

🇪🇪Convocou reunião c/ Grêmio e baixou sua pedida

🇪🇪Aceitou contrato produtividade

🇪🇪Nem quis ouvir outros Times no Brasil

🇪🇪Voltando no auge



Douglas Costa é mto Gremista e a 7️⃣ estará em ótimas mãos. pic.twitter.com/PjXrC1hroQ — 𝗕 𝗘 𝗥 𝗡 𝗔 🇪🇪🏆🏆🏆🇪🇪 (@bernapoa2) May 14, 2021

O q Douglas Costa está fazendo pelo Grêmio e pela torcida NÃO EXISTE no universo. Um jogador com o status que tem, com as propostas que tinha, com os valores que poderia ganhar, voltar jovem aos 30 anos e recebendo salário compatível é surreal. Não há palavras pra definir — Fabiano Estrela™⚡⚡⚡ (@_fabianoestrela) May 14, 2021

#NovaFotoDoPerfil

EU TO MALUCO 🤪😜🤪😜🤪😜🤪😜 EU TO NA CHUVA 🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️ EU TO MALUCO 🤪😜🤪😜🤪🤪😜 EU TO COSTALIZADO 🇪🇪🇪🇪🇪🇪🇪🇪🇪🇪 É O DOUGLAS COSTA 🤪🤪🤪 ALO 📞📞📞 AI IRMÃO 🗣️🗣️🗣️ É A TROPA DO DC 😎😎😎😎 VAMOOOOOO EU TO MALUCO 😜😜🤪😜🤪🤪 TO COSTALIZADO 🇪🇪🇪🇪 É O DC 🇪🇪 pic.twitter.com/781Qn8Txiv — 𝕖𝕕𝕦𝕒𝕣𝕕𝕒 🇪🇪 (@moreloduda) May 14, 2021

"Douglas Costa já está acertado e será jogador do Grêmio."



Eu: Só acredito vendo



Eu vendo: NÃO ACREDITO! pic.twitter.com/7DhbLZKooU — CENTRAL ELIAS⁵³ 🇪🇪⚡ (@central_eliasm) May 14, 2021