Dorival Júnior custa 71,42% mais que Rogério Ceni ao São Paulo

Antiga comissão técnica custava R$ 700 mil mensais aos cofres do clube; a atual terá salário avaliado em R$ 1,2 milhão por mês

Escolhido para substituir Rogério Ceni, demitido no último dia 19 de abril, Dorival Júnior chegou ao São Paulo com um salário superior ao do antecessor. Ele recebe 71,42% a mais que o antigo treinador do Tricolor paulista e tem contrato até dezembro de 2024, como soube a GOAL.

A comissão técnica de Rogério Ceni custava R$ 700 mil mensais à diretoria são-paulina. O treinador contava com outros quatro integrantes na equipe: os auxiliares Charles Hembert, Leandro Macagnan e Nelson Simões e o preparador físico Danilo Augusto. Inclusive, a saída do grupo exigiu o pagamento de R$ 2,1 milhões de multa rescisória — o equivalente a três salários.

O grupo de Dorival Júnior custará cerca de R$ 1,2 milhão por mês aos cofres do Tricolor paulista. O treinador chegou ao Morumbi acompanhado dos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e do preparador físico Celso Rezende. O acordo para a contratação do quarteto foi firmado no dia seguinte à demissão de Rogério Ceni (foto abaixo).

Rubens Chiri / saopaulofc.net

Dorival Júnior chegou ao São Paulo com um salário superior ao de Rogério Ceni por causa das conquistas recentes. Ele foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores pelo Flamengo no ano passado. Na passagem pelo Ninho do Urubu, o técnico ainda não estava tão valorizado como nos dias de hoje — a reportagem apurou que ele recebia cerca de R$ 750 mil mensais no contrato com o Fla, encerrado em 31 de dezembro de 2022.

O novo treinador são-paulino esteve à frente do time em duas oportunidades desde o retorno ao Morumbi — a primeira passagem foi em 2017. Nos dois compromissos, ele obteve 100% de aproveitamento, garantindo vitórias sobre América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e Ituano, pela Copa do Brasil. O próximo jogo será diante do Coritiba, neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), diante do Coritiba, no Couto Pereira, pela terceira rodada do Brasileirão.