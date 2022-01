Dono da SAF do Botafogo, John Textor já foi personagem de South Park

Aos 56 anos, John Textor, "quase" dono do Botafogo SAF, já que o contrato não está totalmente assinado, mas bem encaminhado, soma uma galeria de situações aleatórias em sua vida.

Talvez a mais interessante delas gira em torno de uma participação sua em South Park, famoso desenho norte-americano que satiriza desde questões políticas ao uso de humor direcionado especialmente ao público adulto. No episódio em que Textor aparece, um holograma do rapper Tupac é criado pela empresa do empresário para sair em busca de outra grande figura, o holograma de Michael Jackson, que foge e precisa ser capturado.

Textor também publica em seu Instagram momentos jogando vídeogames, como algumas de suas vitórias no grande Fortnite, além de vários passeios com a família e fotos com famosos, incluindo Shakira e Benny Andersson (ABBA).

Sobre a situação com o Fogão, Textor já participa ativamente com influência no clube, deixando claro que reforços virão com o tempo, mas que há necessidade de reestruturação geral do Botafogo, tanto no ramo interno quanto no futebol em si.

Co-proprietário do Cystal Palace, da Inglaterra, o investidor norte-americano passa pelo ramo esportivo, tecnológico e de entretenimento, o qual promete auxiliar o Botafogo durante o retorno à Série A do Brasileirão.