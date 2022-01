John Textor se incomoda com reclamação de Enderson no Botafogo

Investidor do Botafogo, John Textor se reuniu na manhã desta sexta-feira por videoconferência com o departamento de futebol do Glorioso e mostrou insatisfação com a cobrança pública do técnico Enderson Moreira por reforços. O norte-americano conversou com o Globo Esporte e deixou claro que novos atletas chegarão, mas sem pressa e com critérios.

Textor quer estruturar primeiramente todo o setor de análise de dados e scouting para ter todas as ferramentas possíveis na hora de avaliar uma contratação. O americano encara o Campeonato Carioca como uma preparação para a Copa do Brasil e o Brasileiro, reconhece a necessidade de reforçar o elenco, mas pede paciência.

“Meu foco é criar uma organização de scouting bem estruturada e robusta. Não limitar o escopo a contratações de ocasião para ganhar o próximo jogo, afirmou ao Globo Esporte, frisando priorizar “um departamento de futebol devidamente estruturado e operante, o que começa com dados”.

John ficou impressionado com o ritmo acelerado que o Botafogo está adotando para virar SAF e vender 90% das ações para ele, mas deixou claro que a contratação de jogadores “em momento algum acontecerá de forma afobada, priorizando soluções imediatas, sem estudar impactos a longo prazo”, diz à reportagem.